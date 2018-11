Macri pidió a intendentes "no gastar más de lo que se tiene"

Fotos REPRESENTANTES. Por Santiago asistieron Norma Fuentes (Capital) y Pablo Mirolo (La Banda).

23/11/2018 -

El presidente Mauricio Macri llamó a los jefes comunales a ser "responsables" y a "no gastar más de lo que se tiene", y también les reclamó no generar "impuestos distorsivos" a comercios e industrias locales.

El jefe del Estado, al hablar ante jefes comunales que participan del Segundo Foro Nacional de Intendentes en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires, los instó a "hacer una gestión responsable", lo que significa "no gastar más de lo que tienen", porque "no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas como siempre se hicieron, a través de la trampa y del atajo".

En ese plano, acompañado por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, organizador del encuentro, Macri dijo también que "estamos desterrando algo que nos hicieron creer en las últimas décadas: que no existían los presupuestos y las estadísticas de información pública, que eran cosas que podíamos dibujar y que al final del día no importaba si se cumplían o no los objetivos"

Por otra parte, afirmó que "los partidos políticos tenemos una deuda pendiente, y me refiero a las mujeres, porque de 2300 intendencias, sólo 120 son lideradas por mujeres, y la verdad es que son muy pocas, y necesitamos que sean más", al dirigirse a los jefes comunales.

Entre los asistentes al evento que contó con la presencia de todos los funcionarios del gabinete nacional, estuvo la intendente de la ciudad capital, Norma Fuentes. También su colega de la ciudad de La Banda, Pablo Mirolo.

La intendente Norma Fuentes participó activamente de los distintos talleres dictados por funcionarios nacionales como Andrés Ibarra (vicejefe de Gabinete); Rogelio Frigerio (ministro del Interior); Sergio Bergman (secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable).

Además, estuvo compartiendo realidades con municipios de todo el país, lo que permite intercambiar conocimientos y experiencias.