CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de noviembre de 2018

24/11/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.15 CINE. EL DIARIO DE GREG 2. LA LEY DE RODRICK

19.45 CINE. LOS 33

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.45 EL GRAN BARTENDER

01.45 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

21.30 PREMIOS FOPEA

23.00 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. LOS ANDES

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS

23.00 SIN PROTOCOLO





PELÍCULAS

CINEMAX

06.43 VOLVER AL FUTURO II

08.56 GIGANTES DE ACERO

11.27 DUPLICIDAD

13.57 EL PLANETA DEL TESORO

15.47 GIGANTES DE ACERO

18.16 KING KONG

22.00 EL CONTADOR

TCM

06.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

06.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.22 LA NIÑERA

07.45 LA NIÑERA

08.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.45 LOST

10.33 LOST

11.20 LA NIÑERA

12.29 ROGER WATERS THE WALL

15.28 DIARIO DE UNA PASION

17.34 SOMOS MARSHALL

20.01 DAÑO COLATERAL

22.00 ARMA MORTAL 3

TNT

06.00 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA

EL FINAL

08.02 STEP UP ALL IN

10.13 EN EL BOSQUE

12.34 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

14.18 SOY LEYENDA

16.05 MONSTERS, INC.

17.47 INTENSA MENTE

19.31 OZ. EL PODEROSO

22.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

23.46 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

00.15 EL ÚLTIMO SAMURAI

SPACE

06.20 MAR NEGRO

08.21 FURIA SALVAJE

10.01 PRESENCIAS MISTERIOSAS

11.57 LA APARICIÓN

13.28 TRES REYES

15.34 FURIA SALVAJE

17.17 LA NUEVA GRAN ESTAFA

19.37 AHORA SON 13

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

CINECANAL

10.50 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

12.40 LA ERA DE HIELO 3

14.20 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

16.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

18.00 ¡ESTO ES GUERRA!

19.55 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER -

PARTE I

22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO

DE LA LUNA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 VENGANZA DESPIADADA

10.00 KARATE KID

12.45 HOMBRES DE NEGRO 3

14.45 EL TURISTA

16.45 EL VENGADOR FANTASMA

19.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

21.15 EL CASTIGADOR

23.45 EL LIBRO DE LOS SECRETOS





A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*HOY, A LAS 20.30, “NOCHE DE

LOS VIENTOS”.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

HOY, A PARTIR DE LAS 23, ESPECTÁCULO

FOLCLÓRICO CON WALTER

“EL FESTIVALERO” OLIVERA Y

FRANCO ARIAS.

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*HOY, A LAS 23, SHOW DE TANGO

“AQUÍ Y AHORA”, CON LA ACTUACIÓN

DE ROBERTO CÁCERES.

CASA GARMILLA

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*HOY, A PARTIR DE LAS 23.30, RECITAL

DE MÓSOJ ÑAUPA.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA

LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”,

PANCHO MIRANDA BANDA

(CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),

LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

CHRISTIAN HERRERA Y

MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA

COPLA Y AVENIDA FOLK.





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

24/11 - 25/11 - 15:00 (Cast) 17:20

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

24/11-19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS :

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

24/11 -25/11 14:30 (Cast) 17:10 (Cast)

19:50 (Cast)

MALICIOUS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

24/11- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

24/11 - 25/11 - 14:05 (Cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

24/11- 22:00 (Subt) 00:35 (Subt)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)

24/11 - 25/11 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

LA CHICA DE LA TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

24/11- 20:00 (Cast) 22:25 (Subt)

00:45 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

24/11 -13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10

(Cast) 21:50 (Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10-

SUBTITULADO 20:00-22:50 (SOLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 19:50

EL GRINCH 2D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-

EL GRINCH 3D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS

LOS DÍAS)

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA PELÍCULA ESTRENO

29-11-2018

SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -

21:30-