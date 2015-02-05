CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de noviembre de 2018
A LAS 19.45 CINE. LOS 33.
Por El Liberal
24/11/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.15 CINE. EL DIARIO DE GREG 2. LA LEY DE RODRICK
19.45 CINE. LOS 33
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.45 EL GRAN BARTENDER
01.45 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
21.30 PREMIOS FOPEA
23.00 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 ENCUENTRO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 LAURA
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.15 EL GARAGE
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. LOS ANDES
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
23.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.43 VOLVER AL FUTURO II
08.56 GIGANTES DE ACERO
11.27 DUPLICIDAD
13.57 EL PLANETA DEL TESORO
15.47 GIGANTES DE ACERO
18.16 KING KONG
22.00 EL CONTADOR
TCM
06.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
06.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.22 LA NIÑERA
07.45 LA NIÑERA
08.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.45 LOST
10.33 LOST
11.20 LA NIÑERA
12.29 ROGER WATERS THE WALL
15.28 DIARIO DE UNA PASION
17.34 SOMOS MARSHALL
20.01 DAÑO COLATERAL
22.00 ARMA MORTAL 3
TNT
06.00 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA
EL FINAL
08.02 STEP UP ALL IN
10.13 EN EL BOSQUE
12.34 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
14.18 SOY LEYENDA
16.05 MONSTERS, INC.
17.47 INTENSA MENTE
19.31 OZ. EL PODEROSO
22.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
23.46 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
00.15 EL ÚLTIMO SAMURAI
SPACE
06.20 MAR NEGRO
08.21 FURIA SALVAJE
10.01 PRESENCIAS MISTERIOSAS
11.57 LA APARICIÓN
13.28 TRES REYES
15.34 FURIA SALVAJE
17.17 LA NUEVA GRAN ESTAFA
19.37 AHORA SON 13
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
CINECANAL
10.50 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
12.40 LA ERA DE HIELO 3
14.20 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
16.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
18.00 ¡ESTO ES GUERRA!
19.55 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER -
PARTE I
22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO
DE LA LUNA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 VENGANZA DESPIADADA
10.00 KARATE KID
12.45 HOMBRES DE NEGRO 3
14.45 EL TURISTA
16.45 EL VENGADOR FANTASMA
19.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
21.15 EL CASTIGADOR
23.45 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*HOY, A LAS 20.30, “NOCHE DE
LOS VIENTOS”.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
HOY, A PARTIR DE LAS 23, ESPECTÁCULO
FOLCLÓRICO CON WALTER
“EL FESTIVALERO” OLIVERA Y
FRANCO ARIAS.
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*HOY, A LAS 23, SHOW DE TANGO
“AQUÍ Y AHORA”, CON LA ACTUACIÓN
DE ROBERTO CÁCERES.
CASA GARMILLA
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*HOY, A PARTIR DE LAS 23.30, RECITAL
DE MÓSOJ ÑAUPA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA
LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”,
PANCHO MIRANDA BANDA
(CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),
LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
CHRISTIAN HERRERA Y
MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA
COPLA Y AVENIDA FOLK.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
24/11 - 25/11 - 15:00 (Cast) 17:20
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
24/11-19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS :
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
24/11 -25/11 14:30 (Cast) 17:10 (Cast)
19:50 (Cast)
MALICIOUS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
24/11- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
24/11 - 25/11 - 14:05 (Cast) 16:00
(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
24/11- 22:00 (Subt) 00:35 (Subt)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)
24/11 - 25/11 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
LA CHICA DE LA TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
24/11- 20:00 (Cast) 22:25 (Subt)
00:45 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
24/11 -13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10
(Cast) 21:50 (Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10-
SUBTITULADO 20:00-22:50 (SOLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 19:50
EL GRINCH 2D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-
EL GRINCH 3D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS
LOS DÍAS)
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA PELÍCULA ESTRENO
29-11-2018
SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -
21:30-