Congreso: cuáles son las profesiones que predominan entre los legisladores nacionales

25/11/2018 -

Un trabajo realizado por la Fundación Directorio Legislativo y que publicó en el libro que cada dos años elabora para dar a conocer a los legisladores nacionales, permitió conocer qué profesiones tienen los senadores y diputados nacionales.

Según el relevamiento que reprodujo el sitio especializado Parlamentario.com, en la Cámara baja hay un 29% de profesionales del Derecho, pues 74 legisladores son abogados. En el Senado, 31 de los 72 miembros son abogados/as, o sea el 43%.

El informe de Directorio Legislativo hace referencia también a los que no tienen ningún título, o directamente no respondieron la consulta. Entre los primeros hay 33 diputados (13%), mientras que los que no contestaron la consulta son 36 (14%). En el caso del Senado, no tienen ningún título 7 legisladores (10%), misma cantidad que los que no respondieron.

Entre los diputados abogados se encuentran el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, Elisa Carrió, Graciela Camaño, Nilda Garré, Mario Negri, Cornelia Schmidt-Liermann -quien es además procuradora-, y la exgobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente Cívico por Santiago) -que también es escribana-. También se encuentra en este grupo la bandeña Mariana Morales, del Frente Renovador.

La segunda profesión más difundida en la Cámara baja ya no tiene que ver con la educación, como era con la anterior composición; en la actualidad corresponde a las Ciencias Políticas, que abrazaron 18 diputados (7%). El massista Daniel Arroyo, la radical Carla Carrizo, la macrista Silvia Lospennato y la kirchnerista Luana Volnovich, son algunos de los licenciados en Ciencias Políticas de la Cámara baja.

En el Senado, en cambio, los contadores ocupan el segundo lugar de la lista. Son seis (8%), y entre ellos están el tucumano José Alperovich y el santacruceño Eduardo Costa. La profesión que predomina en la Cámara alta es la de abogado (31 en total), y entre los legisladores que tienen este título está la santiagueña Ada Itúrrez de Cappellini (Frente Cívico).

Con la anterior composición, la carrera docente era la más transitada después de la abogacía, tanto en la Cámara baja como la alta. Había 19 diputados y 4 senadores que provenían de esa actividad. En Diputados, hoy hay 12 legisladores que provienen de la docencia (4,6%): Norma Abdala de Matarazzo, Juan Cabandié, María Isabel Guerín, Nadia Ricci, Alma Sapag y Hugo Yasky son maestros; Ivana Bianchi y Graciela Caselles son profesoras de Educación Inicial; Flavia Morales es licenciada en Informática Educativa; Romina Del Plá es profesora de Historia, Lucila Masín profesora de Ciencias de la Educación, y Marcela Campagnoli también es profesora de Historia, pero además es abogada.

En el Senado ejercieron la docencia Norma Durango, profesora en Letras; Ana María Ianni y Beatriz Mirkin son profesoras en Ciencias de la Educación, y Blanca Porcel de Riccobelli (Frente Cívico) es maestra normal nacional. O sea, 4 senadoras están enmarcadas en la docencia (5,5%).

Comparten en Diputados el tercer lugar los contadores y los ingenieros. Hay 12 de ambos (4,6%), y entre los primeros figuran el kirchnerista Carlos Castagneto, la cordobesa Adriana Nazario y el radical Luis Pastori.

Son ingenieros agrónomos en la Cámara baja Luis Basterra, Alejandro Echegaray, Héctor Olivares, Alejandro Snopek y Felipe Solá; Eduardo Brizuela del Moral y José Luis Gioja son ingenieros agrimensores; Aída Ayala es ingeniera en Vías de Comunicación; Analuz Carol ingeniera pesquera con orientación captura; Agustín Rossi ingeniero civil y Walter Santillán ingeniero en Sistemas.

En el Senado, hay 3 ingenieros (4,1%), Julio Cobos (en construcción y civil); Julio Martínez (agrónomo) y María Tapia (química industrial).

Hay 5 arquitectos en la Cámara baja (2%): Cristina Alvarez Rodríguez, José Ciampini, Julio De Vido, José Lius Martiarena y Magdalena Sierra. Mientras que en el Senado hay una, la formoseña María Teresa González.

Hay en Diputados 9 economistas (3,5%), entre ellos Axel Kicillof, Luciano Laspina y Marco Lavagna. En el Senado, solo Eduardo Aguilar es licenciado en Economía.

Del campo de la Comunicación Social provienen 6 diputados (2,3%), como Gabriela Cerruti y Fernando Iglesias; y 3 senadores (4,1%), María Eugenia Catálfamo, Cristina López Valverde y Marta Varela.

En el campo de la Medicina, hay 6 de ese ámbito en la Cámara baja (2,3%): los médicos Eduardo Bucca, Sergio Wisky y Pablo Yedlin; y los cirujanos Julián Dindart, Jorge Franco y Gustavo Goicoechea. En el Senado hay solo un médico, el cirujano jujeño Mario Fiad.

Hay un licenciado en Bromatología, Atilio Benedetti, dos odontólogos, José Cano y María Lucila Lehmann; un psiquiatra, Gonzalo Del Cerro y dos psicólogas, Gabriela Estévez y Mónica Macha. Santiago Igón es técnico en Orientación Psicológica y Adicciones. Hay además una farmacéutica, Claudia Najul, y una nutricionista, Estela Neder (Frente Cívico). En el Senado, Alfredo Luenzo es psicólogo social.

En tanto, son asistentes sociales las diputadas Mirta Pastoriza (Frente Cívico) y Liliana Schwindt.

En la Cámara baja hay dos licenciadas en Relaciones Internacionales, Melina Delú y Alejandra Vigo. La presidenta del Senado, la vicepresidente Gabriela Michetti, también es licenciada en Relaciones Internacionales

Únicos en su profesión

El misionero Daniel Di Stéfano es técnico superior en Marketing; Danilo Flores licenciado en Educación Física; Facundo Garretón analista en Sistemas; Silvia Martínez locutora; José Luis Riccardo doctor en Física; Roberto Salvarezza bioquímico y Héctor Baldasi, árbitro, entre otros.

En el Senado, José Mayans es técnico en Electrónica.