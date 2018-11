Díaz Gallardo está confiado

Fotos TRABAJO. Diego Díaz Gallardo junto a sus preparador físico, Santiago Ovejero (1º de izq.) y su ténico Hugo Luero.

25/11/2018 -

Luego de más de un año de inactividad en el ring, Diego Díaz Gallardo volverá al cuadrilátero en el estadio Coliseo el 30 de noviembre, en donde tendrá la gran chance de defender el título Latinoamericano que ostenta ante Facundo "Billi" Godoy.

Esta importante velada será la pelea de fondo a diez asaltos, en lo que será el debut de Díaz Gallardo en el Coliseo.

El destacado boxeador capitalino habló en exclusiva con EL LIBERAL, a quien le comentó que está bien preparado para hacer una gran pelea y poder festejar en casa.

"Estoy contento por volver a pelear depués de más de un año. En realidad nunca paré de entrenar. Venimos trabajando fuerte con Sebastián Ovejero en la parte física, y en esta semana se sumó Hugo Luero en la parte final de mi trabajo boxístico. Ahora trato de relajarme más que nada y trabajar menos para que el cuerpo absorba lo hecho junto a Ovejero. En esta última parte ya estoy enfocado con Luergo que es mi entrenador principal en la parte de boxeo haciendo planes de pelea", dijo.

Luego, Diáz Gallardo se refirió a su rival Facundo Godoy.

"Es un rival durísimo porque tiene mucha experiencia. Fue campeón argetino y peleó con los mejores de país, con Baldomir y le ganó. La verdad que a pesar de todo esto no me sorprende nada porque estoy bien entrenado y estoy muy seguro de que voy a hacer una buena pelea. No pienso tanto en el resultado pienso más que nada en hacer un boxeo de calidad y escuchar lo que me pida el rincón", advirtió.

Sobre el resultado dijo que muchas veces cuando uno piensa en ello se bloquea. "Espero que la gente me acompañe como fue en mi primera defensa en septiembre del 2017. Si todo sale bien se van a abrir puertas posiblemente para un título del mundo. Ojalá que así sea. Estoy confiado y con ganas de disfrutar en el ring", aseguró.