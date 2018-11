¿Cómo buscar y dónde encontrar motivos para sentirnos bien?

-

Estamos próximos a iniciar el último mes del año, un momento que nos invita a la reflexión y nos lleva irremediablemente a sacar conclusiones que nos producen emociones y sentimientos encontrados. Por un lado están los festejos, las reuniones con los amigos, las despedidas, en las que todo es felicidad y buenos augurios. Mientras, en la vereda opuesta, muchas veces la sensación es de vacío y confusión. Es entonces cuando comienzan a visibilizarse los objetivos no cumplidos, el temible “balance del año”, las metas no alcanzadas y, sumado a todo ello, el mandato social de que se debe “acomodar” todo, aun lo que no es necesario, antes de que finalice el año.

Este comportamiento desencadena estrés, dificultades en las relaciones, angustias y, en algunos casos, hasta depresión.

Muchas veces, hay factores que no los podemos manejar y que influyen negativamente, como la situación económica que tal vez no nos permitió hacer algún progreso durante el año, lo cual nos frustra. Expertos en el manejo de las emociones aconsejan no dejar de visualizar las cosas buenas que nos pasaron, aunque hayan sido las menos, para así tener la energía suficiente que nos ayude a ver cómo revertir lo negativo.

Eso sí, no dejar estar presente en los festejos, porque al fin y al cabo, con lo bueno y lo malo, habrá una nueva oportunidad con el año que se inicia.

En esta última entrega de Puntos de Vista, hemos querido abordar el tema de cómo y dónde buscar la mejor manera de encarar este tiempo especial, desde la óptica de dos especialistas en la materia como el ensayista, narrador y periodista Sergio Sinay, y el licenciado en Psicología y Teología Bernardo Stamateas.