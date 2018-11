Fueron liberados los treinta detenidos del sábado a la tarde

Fotos IMPUTADOS. Por atentado y resistencia a la autoridad.

El Ministerio Público Fiscal porteño informó que los 30 detenidos, imputados por atentado y resistencia a la autoridad por la fiscal Adriana Bellavigna en los incidentes ocurridos este sábado en las cercanías del estadio de River Plate, fueron indagados y liberados ayer a la tarde.

El organismo consignó a través de una medida cautelar que todos los detenidos fueron puestos en libertad ayer con medidas restrictivas respecto de su acercamiento al estadio Monumental.

En efecto, los 30 liberados no podrán acercarse a menos de 500 metros del estadio riverplatense mientras se instruya el proceso penal, so pena de ser nuevamente detenidos en caso de no cumplir con esas medidas.

Esta determinación fue homologada por la jueza Maria Julia Correa.