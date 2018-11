D'Onofrio: "Macri quiere y pretende que se juegue en River"

Notas Relacionadas

A pesar de que la Conmebol anunció que pretende que la Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca se juegue fuera del país, el presidente “Millonario” aseguró que el mandatario nacional, Mauricio Macri, quiere que se juegue en el Monumental.

“Un allegado del presidente de la Nación me hizo llegar que Macri tenía el interés de que el partido se jugara el domingo. Lo digo porque sé quién me lo dijo. El segundo tema es que Macri quiere y pretende que se juegue en River y que va a haber seguridad para que se juegue en River”, expresó D’Onofrio.

Y agregó: “Sería el broche final para demostrar que lo que ocurrió el sábado no es algo que no podemos solucionar. Los violentos no nos pueden vencer. Me metí en River para cambiar esto”.

Por último, sentenció: “No digo que le roban la localía a River, le están quitando a 66.000 personas el espectáculo. No puede ser que River-Boca no se pueda jugar porque falló un sistema de seguridad. Si había seguridad esto no pasaba, los locos que estaban ahí adentro no hubiesen estado”.