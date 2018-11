Tiro Federal y Red Star se animan a soñar en la categoría preinfantiles

28/11/2018 - Tiro Federal y Red Star ganaron sus respectivos partidos y ostentan la condición de escoltas en la categoría Preinfantiles, tras la disputa de la décima fecha de la Copa Municipalidad de la Capital que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. El conjunto bandeño venció a Jorge Newbery por 45 a 25 y ocupa la segunda posición de la zona A, en tanto que el equipo de calle Rivadavia le ganó a Defensores del Sud por 54 a 35 y es el único escolta del grupo B. Otro de los equipos que salió airoso en la décima fecha es Contadores BBC, que derrotó a Belgrano por 60 a 48 y accedió a la tercera posición en la zona B. Nicolás Avellaneda también celebró el sábado. En el barrio Mosconi, venció a Almirante Brown por 66 a 44 para afianzarse en el cuarto puesto de la B. La victoria más abultada de la fecha fue la de Huracán sobre Fernández BBC, por 73 a 11. El “Globito” marcha en sexta posición en la zona A, seguido por Lawn Tennis, que venció a Águilas de Pozo Hondo por 30 a 10. La fecha se completó con el triunfo de Sportivo Colón sobre Juventud por 70 a 29 para alcanzar el séptimo puesto en la zona B. Por su parte, Olímpico, Quimsa Rojo, Atamisqui BBC e Independiente BBC ganaron los puntos de sus partidos frente a Coronel Suárez, Villa Mercedes, Coronel Borges y Quimsa Azul, respectivamente, que no presentan equipo en la categoría Preinfantiles. Las posiciones de la zona A son las siguientes: Olímpico 17 puntos; Tiro Federal 16; Quimsa Rojo 15; Normal Banda y Jorge Newbery 13; Huracán 12; Lawn Tennis 10; Fernández BBC 9 y Águilas de Pozo Hondo 6. Las posiciones en la zona B quedaron de la siguiente manera: Independiente BBC y Red Star 18; Contadores BBC, Nicolás Avellaneda y Belgrano 15; Atamisqui BBC y Sportivo Colón 14; Almirante Brown y Juventud BBC 13; Defensores del Sud 11. Próxima fecha El próximo fin de semana se jugará la undécima (última) fecha de la fase regular del torneo, que se juega en las categorías Premini, Mini y Preinfantiles. La zona A contempla los siguientes partidos: Jorge Newbery vs. Águilas de Pozo Hondo, Lawn Tennis vs. Huracán, Fernández BBC vs. Quimsa Rojo, Villa Mercedes vs. Olímpico y Coronel Suárez vs. Normal Banda. Libre: Tiro Federal. En la zona B jugarán: Coronel Borges vs. Contadores BBC, Belgrano vs. Sportivo Colón, Juventud BBC vs. Nicolás Avellaneda, Almirante Brown vs. Red Star, Defensores del Sud vs. Independiente BBC y Quimsa Azul vs. Atamisqui BBC. La Comisión Provincial dará a conocer en los próximos días la programación definitiva de la fecha. Partidos suspendidos Zona A: Huracán vs. Águilas de Pozo Hondo (tercera fecha), Águilas de Pozo Hondo vs. Quimsa Rojo (cuarta fecha), Águilas de Pozo Hondo vs. Normal Banda (sexta fecha), Lawn Tennis vs. Fernández BBC (sexta fecha), Normal Banda vs. Huracán (séptima fecha) y Fernández BBC vs. Águilas de Pozo Hondo (novena fecha). Zona B: Atamisqui BBC vs. Contadores BBC (quinta fecha), Atamisqui BBC vs. Nicolás Avellaneda (séptima fecha), Almirante Brown vs. Colón (novena fecha) y Atamisqui BBC vs. Independiente BBC (novena fecha). Estos partidos podrán jugarse hasta el viernes 30 del corriente. En caso de no jugarlo, se les dará por perdido y se les cobrará la multa estipulada.