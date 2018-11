Fotos Solicitaron la prisión preventiva para profesor por abuso de dos niños

29/11/2018 -

La fiscal Belkis Alderete exhortó ayer a la Justicia a dictarle la prisión preventiva a un profesor, sospechado de manosear a dos alumnos de un jardín de infantes capitalino. En una audiencia extensa, la funcionaria enrostró al docente los cargos de doble "abuso sexual simple agravado por su condición de educador". Recordó Alderete que el profesor fue denunciado por la madre de un nene de 5 años y luego por otra, cuyo hijo tiene 4 años. En esencia, las presentaciones legales indicaron que el docente pidió a los chicos en una clase bajarse los pantalones. Acto II: el baño Luego, según la primera denuncia, el hombre condujo a un chiquito a un baño y le observó la cola. En más de un mes de investigación, se hicieron las Cámara Gesell a los niños. Sólo el de 5 años habría aportado detalles sobre la supuesta particular clase. Al de 4 no habría sido posible sacarle palabras. Según la cronología, después de escuchar al nene de 5 años, el 16 de octubre, la policía detuvo al docente y lo alojó en Alcaidía de los tribunales. Desde entonces, la Fiscalía libra una dura batalla con el defensor: doctor Rubén Jozamí Nasiff. Para el letrado, las medidas dispuestas por la Fiscalía no acreditaron que su cliente haya abusado de dos alumnos y, por ende, ayer abogó por su libertad. Tratándose de un proceso muy complejo, el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, difirió su resolución.