Insólito: Un estadounidense ciego demanda a Playboy porque no puede disfrutar de sus contenidos web

Hoy 16:21 -

Un estadounidense ciego, identificado como Donald Nixon, ha presentado una demanda contra la revista para adultos Playboy porque no puede disfrutar de sus contenidos web "de forma plena y equitativa", informa TMZ.



Según el portal, el hombre alega que los sitios Playboy.com y Playboyshop.com violan la ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) al no ser compatibles con su aplicación software de lectura de pantalla. Por ello Nixon exige a Playboy que facilite la accesibilidad de sus sitios para los ciegos. La revista no ha hecho comentarios al respecto.



El lector de la pantalla que utiliza el usuario consiste en un software que ayuda a las personas invidentes a navegar por Internet, identificando e interpretando contenido de pantalla a través de sintetizadores de voz o mediante una salida braille.