La imaginación como un juego lúdico en las artes plásticas

02/12/2018 -

Por Omar Estanciero

de la Redacción de EL LIBERAL

Paula Andrea Rojas hace uso de su libertad artística y lo manifiesta en cada una de sus obras. El uso de diversas técnicas como la pintura, calado, tintas naturales, cartón cartulina calado, por mencionar algunos, le permitieron abrirse a nuevos contextos y descubrir conceptos para plasmar su imaginación creativa en distintos soportes.

“Soy de mantener los conceptos, de la ambigüedad y la confusión, lo equívoco del espacio real, pero siempre cambiando las técnicas para ir probando distintas formas”, señaló la joven artista y docente de plásticas, en lo que es su especialidad dentro del arte contemporáneo.

Desde aquella primera formación de niña en la Escuela bandeña de Artes Plásticas “Juanita Briones”, hasta pasar por la Escuela Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí”, Paula hizo camino al andar, con la formación académica siempre como pilar fundamental, hasta llegar a la UNT de Tucumán, para continuar con el Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas, con orientación en pintura.

Actualmente, ejerce la docencia en el Colegio Asunción de la ciudad capital y en el Colegio Secundario Agua y Energía de la ciudad de La Banda. También, integra junto a otros jóvenes el proyecto “Rupha” (Calor), organización que gestiona distintos tipos de eventos culturales.

Precisó que desde este espacio de colectivo artístico, “el objetivo central es gestionar y organizar más eventos en nuestra provincia, con la idea de visibilizar la actividad artística emergente, y hacer contactos con otros espacios alternativos de Tucumán y otras provincias de la región”, relató.

¿Cómo te toca interactuar con el público y cómo crees que leen tu trabajo artístico?

-Lo que busco con mi obra es provocar el despertar del espectador, es decir, que sea más bien lúdica la obra, en el sentido de poder seducir e interesarlo al espectador de lo que está pasando. Tenemos un bombardeo de imágenes y al ver un cuadro, podemos decir que es una imagen más, pero hay que saber captar la atención de ese otro que está ahí, detrás de la obra. Me gusta la idea del espectador que se para frente a mis trabajos y comenta. Todo tipo de lectura está cargado de subjetividad y eso es lo más lindo del arte, que no es cerrado, ya que al ser leída por distinto tipo de gente, se va a enriqueciendo más la obra y como arista, me sirve mucho prestar atención a las distintas miradas.

¿Qué reflexión te merece la nueva camada de jóvenes plásticos y las herramientas utilizadas para comunicar artísticamente?

-Hace poco conocí a un grupo de chicos trabajando en lo que es el arte contemporáneo, de muy buena calidad, desde el video mapping que incursionaron hace poco en los festejos del aniversario de la fundación de la ciudad; también vi cosas interesantes en “Encontrarte”. Así como hay chicos que están utilizando nuevas herramientas, también hay gente con más trayectoria que está modificando su forma de producir, mediante el dibujo digital, por ejemplo, lo cual es una renovación importante.

¿Por dónde más crees que pasa el despertar de la vocación artística?

-Creo que todos tienen vocación para el arte. No es que “el que dibuja bien”, va a ser el gran artista. No es algo que pase solamente por la técnica, sino también en las formas de pensar, la imaginación de la persona. Al ser el arte pura ficción, no basta la técnica solamente como único recurso, sino de ver otras cosas más que no responden a un modernismo clásico, sino más bien en recurrir a lo lúdico, las luces y otras herramientas disponibles para concebir un trabajo artístico, que no pasa solo por un pincel.

¿Qué proyectos inmediatos tienes desde las artes plásticas?

-Seguir produciendo más. Me volví a Santiago con la idea de tener un cuerpo de obras más completas, ya sea de manera individual, no solamente en lo bidimensional sino también desde lo tridimensional. Después, la formación siempre va a estar presente para enriquecerme más y hacer intercambios con otros artistas.