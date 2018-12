Una mujer denunció que su pareja la amenazó por teléfono

02/12/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer, domiciliada en el barrio Herrera el Alto, denunció que su pareja la habría amenazado de muerte y que, tras retirarse del hogar en donde convivían, se habría llevado la moto de su hermano.

La denunciante manifestó que se encontraba conviviendo con el acusado desde hace tres años y que tienen dos hijos menores en común.

La afectada, en denuncia realizada en la Oficina del Menor y la Mujer, sostuvo que su pareja se retiró de la casa y que cuando se comunicó por teléfono para que le entregara la moto que había llevado y que es propiedad de su hermano, la habría amenzado: "Hija de p... no te voy a devolver nada, ya vas a ver lo que te va a pasar, no te mato por mi madre, ya me vas a conocer".

Temor

La denunciante destacó que quedó atemorizada por las amenazas recibidas.

Informó que teme salir de su vivienda ante la posibilidad de que su pareja pudiera agredirla físicamente.

La denuncia fue realizada en la Oficina del Menor y la Mujer, cuyo personal puso en conocimiento al fiscal de turno, Rodolfo Zanni, quien dispuso que se notifique al denunciado de una prohibición de acercamiento.