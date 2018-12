La repercusión del nacimiento le dio a la familia una popularidad inesperada

Fotos COMPARTIR. En los momentos de entretenimientos, Guadalupe dirige algunos juegos, con la participación de todos.

02/12/2018 -

No todos los días nacen trillizos en Santiago. Es más, la estadística nacional indica que uno cada 10 mil embarazos es de trillizos. Por ello, es que en diciembre de 2008, el caso de la familia Marcos llamó la atención y mereció una especial cobertura de los medios, de comunicación.

Esto le dio a la familia una notoriedad especial, y los trillizos pasaron a ser famosos.

"La verdad que yo no esperaba que tuviera la repercusión que tuvo, los chicos son muy queridos por todos lados, son muy conocidos en todos lados. En la escuela son los ‘trilli’, y eso me gratifica como madre, pero lo que más me interesa es que ellos mañana sean buenas personas", dice Silvia.

Admite que a Sol Guadalupe, la hermana mayor, "aún le cuesta un poquito asumir todo esto, hay veces que tiene sus ataques de celos, pero uno trata de acompañarla en todo momento, porque es tan importante como ellos tres".

"Los hacemos entender que todos son hijos, nada más que unos llegaron el mismo día", reflexiona.