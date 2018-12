Roció con alcohol a su esposa en Ojo de Agua

04/12/2018 -

La policía detuvo a un vecino del Bº El Tala, Ojo de Agua, acusado de agredir a su esposa y rociarla en alcohol, amenazándola con prenderle fuego.

La denuncia fue interpuesta por Celeste Soledad Roldán en contra de Leonardo Agustín Sánchez.

Según la mujer, su pareja la atacó porque ella se negó en darle su clave de Facebook, se supo.

Indicó que la atacó a trompadas y hasta la "bañó" en alcohol.

Recordó días atrás: "También me pegó porque he desbloqueado a mi prima del whatsapp".

No es todo. "Fuimos a la calle. Me pegó y cuando vino un patrullero, me apoyó en la espalda un cuchillo para que no lo denunciara".

Ahondó: "Hasta llegó a usar una escopeta para apuntarme y advertirme que me mataría". La fiscal Norma Matach, lo aprehendió, sin titubeos.