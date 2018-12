"Nos quedan meses difíciles, pero la inflación va a ir bajando"

Fotos OPTIMISTA. "La Argentina se encuentra en una situación mucho mejor que hace 12 meses", afirmó el mandatario.

04/12/2018 -

El presidente Mauricio Macri se mostró esperanzado respecto del futuro de la economía argentina, y confía en que la inflación, irá bajando. Además, destacó la repercusión del G20 en el país y algunos detalles desconocidos. También, sobre la reelección, aunque dijo que faltan meses y que son una "eternidad". El primer mandatario nacional también brindó detalles sobre los encuentros que tuvo con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, durante la cumbre realizada en Buenos Aires. Sobre las dificultades de la economía argentina, admitió que si bien "nos quedan unos meses difíciles por delante, la inflación irá bajando y lentamente la economía va ir arrancando como en sectores de la energía, el campo sin sequía y el turismo". "La inflación está bajando y va a bajar más porque estamos hablando con la verdad, gastar menos de lo que ganamos. Hemos ido estabilizando la economía en un contexto internacional malísimo y de a poco el país va a ir arrancando" dijo, aunque prefirió no hacer pronósticos. Sobre la Cumbre del G20, contó algunos detalles y dijo que se generó "un clima muy bueno". Destacó la suba de los índices bursátiles y reveló que Donald Trump no quería participar del encuentro. Diálogo con Trump "Es difícil negociar con él, muy duro, muy bueno", dijo y contó una charla que mantuvo con el mandatario estadounidense. M: "¿Vos sos mi amigo? T: "Sí, soy tu amigo por eso voy a ir al G20". M: "Sabes que es importante para mí que vengas". T: "Sí, entonces voy a ir". M: "Pero si venís tenés que ayudarme para que salga bien, que tengamos una declaración, que avancemos en los temas centrales". T: "¿Qué necesitas que haga?" Predisposición También rescató la colaboración de China para lograr consensos en el marco de la cumbre. "Hoy los mercados mundiales están todos funcionando mejor. No subestimemos la magia que podemos tener. Cuando queremos tenemos una calidad y generamos un ambiente de buena energía y eso ayudo mucho a que la cumbre funcione", consideró. Reelección El jefe de Estado fue consultado también acerca de una posible postulación a la reelección en los comicios presidenciales del año próximo: "Meses son una eternidad con la agenda que tenemos para salir adelante", respondió, y aclaró que "todo esto tiene sentido si se genera trabajo, porque la Argentina ha sufrido por abandonar la cultura del trabajo". Además, volvió a criticar lo ocurrido en torno a la frustrada superfinal entre River y Boca, y reiteró que "es inaceptable" que "se escupa a una persona que se tiene al lado" en un partido. Fondos chinos para el Belgrano Cargas Como resultado de la visita del presidente Xi Jinping y los acuerdos alcanzados, ayer el presidente Macri recibió en la Casa Rosada a directivos de la empresa de construcción e ingeniería China Machinery Engineering Corporation (CMEC), a cargo de la reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas. "Repasamos el avance de las obras ejecutadas y en curso en el marco del préstamo adquirido para reactivar el Belgrano Cargas", precisaron voceros del Ministerio de Transporte. En ese marco, también confirmaron que está en "análisis" la posibilidad de "ampliar el contrato" con la empresa china para "sumar más obras y más equipamiento".