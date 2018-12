El domingo se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2018

05/12/2018 -

Este domingo 9 de diciembre se disputarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2018, que organiza la Liga Municipal Infantil Bandeña. El programa es:

En Coronel Lugones: 8, Bio Torres vs. Bº Quilmes (2005/06); 8.50, IV Centenario vs. Moykanos Jrs. (2005/06); 9.40, Tramo 16 vs. Diablos Rojos (2005/06) y 10.30, Gustavo Tapia vs. Chamacos FC (2005/06).

En Irma FC: 8, El Cruce vs. 25 de Mayo (2003/04); 8.50, Rey de Reyes vs. Chacarita (2003/04); 9.40, Bio Torres vs. Gustavo Tapia (2003/04) y 10.30, Pablo Hoyos vs. Moykanos Jrs. (2003/04).

En Banfield: 8, Bio Torres vs. Dep. 25 de Mayo (2007/08) y Gustavo Tapia vs. Argentinos Unidos (2007/08); 8.45, San Fernando vs. Taladrito (2011/12), Cholo Suárez vs. Irma FC (2011/12), Gustavo Tapia vs. Atlético Clodomira (2011/12), 17 de Octubre vs. Diablos Rojos (2011/12); 9.10, Dep. 25 de Mayo vs. Bº Tabique (2011/12), Bi o To r re s v s . Vi l l a Un i ó n (2011/12), Pablo Hoyos vs. Moykanos Jrs. (2011/12), El Cruce vs. 25 de mayo (2011/12); 9.40, Bº Quilmes vs. Bº Taponazo (2011/12); 10.05, Argentinos Unidos vs. Bº Quilmes (2009/10) y Gustavo Tapia vs. San Fernando (2009/10); 10.45, Moykanos Jrs. vs. Diablos Rojos (2009/10) y Bº Tabique vs. Rey de Reyes (2009/10); 11.25, Tramo 16 vs. Pablo Hoyos (2007/08) y IV Centenario vs. Moykanos Jrs. (2007/08).