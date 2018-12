Quimsa va por otra alegría en Mar del Plata

Fotos ANÁLISIS. El cuerpo técnico mostró un vídeo de Quilmes y los jugadores pudieron advertir defectos y virtudes.

07/12/2018 -

Quimsa debutó en la temporada 2018/19 con un triunfo en suplementario, pero esta noche irá en busca de otra alegría en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, donde enfrentará a Quilmes.

El conjunto fusionado disfrutó de la victoria ante Peñarol (115 a 105), pero tras descansar en un hotel de esa ciudad, se enfocó en el juego de esta noche ante Quilmes, que hará su debut en la competencia.

Quimsa deberá disimular nuevamente la ausencia de Nicolás De los Santos, quien no viajó con la delegación para poder recuperarse de un desgarro.

El encargado de reemplazarlo fue Juan Ignacio Brussino, quien jugó un partidazo ante Peñarol y terminó convirtiéndose en figura, al convertir 33 puntos y entregar 19 asistencias.

"Como equipo queremos generar una mentalidad ganadora. Por eso el partido de mañana (por hoy) va a ser muy importante para luego volver a Santiago y poder afrontar el partido ante Obras, que será el primero de local. Pondremos el foco en Quilmes y en tratar de hacer un mejor juego para poder llevarnos la victoria", declaró el base armador santafesino".

El plantel vio ayer por la tarde en el hotel un vídeo de Quilmes, en el que pudo advertir las fortalezas y debilidades del equipo de Javier Bianchelli que no tuvo una buena actuación en el Súper 20.

El entrenador de Quilmes sabe que tiene un plantel discreto, más aún tras la salida de Omar Cantón por razones económicas. El pívot pasó finalmente a Regatas Corrientes y la dirigencia "cervecera" no consiguió aún a un reemplazante.

Por la noche, el plantel de Quimsa realizó una práctica liviana en el estadio de Quilmes, donde ensayó aspectos tácticos a poner en práctica esta noche.

Luego, los jugadores retornaron al hotel para la cena y posteriormente se retiraron a sus habitaciones a descansar. Hoy está programada una práctica liviana en horario matutino, con la intención de pulir detalles y afinar la puntería de cara a su segunda presentación en la temporada.

Quimsa intentará cerrar su primera gira de manera exitosa, pero deberá corregir errores e incrementar la intensidad.

Otros partidos

Esta noche, desde las 21.30, se jugarán otros tres partidos: Comunicaciones de Mercedes vs. Argentino de Junín (Gustavo D’Anna será uno de los jueces), Estudiantes de Concordia vs. San Lorenzo y Libertad de Sunchales vs. Boca Juniors.