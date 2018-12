Santiago viajó para jugar el seven en Paraná

07/12/2018 -

Los seleccionados de Rugby de Santiago del Estero de Caballeros y Damas partieron ayer rumbo a Paraná, Entre Ríos, en donde afrontarán este sábado una nueva edición del tradicional Torneo de Seven de la República. El evento se desarrollará en las instalaciones del Club Estudiantes de Paraná.

Santiago tendrá como rivales, en la durísima Zona C, a Buenos Aires, Mar del Plata y el local Entre Ríos, quienes generalmente son animadores de este tradicional certamen. El entrenador Duncan Forrester, ex entrenador del seleccionado nacional de Seven de Mayores, se mostró optimista con el plantel que conformó.

Mientras tanto, el seleccionado femenino integrará la Zona A con Buenos Aires y Entre Ríos, en otra zona complicada, pero no imposible para las damas santiagueñas. Se sumarán los mejores equipos.