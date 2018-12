Quiere sorprender en el Seven de la República

Fotos ILUSIÓN. El seleccionado santiagueño masculino iniciará hoy su participación en el Seven de la República.

El seleccionado santiagueño masculino debutará hoy a las 11 en el Seven de la República que se jugará en la ciudad entrerriana de Paraná, nada menos que ante uno de los grandes candidatos al título, Buenos Aires, en el marco del grupo C.

El conjunto dirigido por Duncan Forrester integra una complicada zona junton con los bonaerenses; Entre Ríos, el anfitrión, y Mar del Plata.

Por su parte, en la rama femenina, las chicas también harán su presentación ante Buenos Aires, desde las 10, en uno de los partidos que abrirá oficialmente el torneo.

El certamen, que se disputará en el Anexo El Plumazo del club Estudiantes de Paraná y que tendrá como subsede el campo de deportes Tortuguitas del Paraná Rowing Club, se iniciará a las 10 y tendrá una primera tanda de encuentros hasta el mediodía.

Tras el receso para almorzar, la actividad se reanudará a las 16 y se extenderá hasta las 20.30.

Mientras tanto, mañana será momento de jugar los encuentros por las distintas copas, según la ubicación de los distintos seleccionados.

Ante el local

El segundo encuentro de Santiago será a las 17 frente a Entre Ríos, en tanto que la selección cerrará su participación en la fase clasificatoria cuando se mida ante Mar del Plata a las 19.

Por su parte, las chicas jugarán su segundo partido ante Entre Ríos a las 16.

Vale la pena recordar que Santiago es uno de los 16 equipos de la Zona Campeonato, que fue dividida en cuatro grupos de 4 equipos cada una: la Zona A estará conformada por Tucumán, Cuyo, Salta y Uruguay; la B por Córdoba, Noreste, San Juan y Misiones y la D por Tierra del Fuego, Santa Fe, Rosario y Lagos del Sur.

El plantel de la Unión Santiagueña de Rugby está conformado por los siguientes jugadores: Adrián Arévalo (Old Lions) , Leandro Castillo (Santiago Rugby), Carlos Coronel (Old Lions), Facundo Leiva (Old Lions), Gonzalo Mansilla (Lawn Tennis), Augusto Mirolo (Lawn Tennis), Juan Pablo Mirolo (Lawn Tennis), Aníbal Panceyra (Old Lions), Juan Bautista Pedemonte (Lawn Tennis), Nicolás Roger (Lawn Tennis), Carlos Sánchez (Lawn Tennis) y Luciano Zalazar (Old Lions).