Verano, ¿la mejor época del año para operarse los ojos?

Estudios recientes señalan que durante el verano aumentan un 30% las operaciones visuales de enfermedades como el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía o la presbicia o vista cansada.

¿Cuál es la razón? ¿Qué lleva a que tantas personas elijan esta época del año para someterse a una intervención quirúrgica de este tipo? Algunas razones Operarse de la vista en verano no tiene nada que ver con el calor ni con la sensación de descanso. De hecho, en términos objetivos, es bueno aclarar que cualquier época del año es idónea para ello siempre que el paciente cumpla con los requisitos previos a la intervención y su especialista avale dicho proceso.

Veamos, se puede operar de la vista tanto en primavera como a finales del otoño; salvo excepciones, no existe ninguna diferencia entre una fecha u otra. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué aumentan las cifras de operaciones de la vista en estos meses? No existe una única respuesta a esta cuestión; tendríamos que recorrer el mundo a lo largo y a lo ancho para preguntárselo a los propios pacientes.

Pero como no tenemos los medios ni el tiempo para hacerlo, existen unas cuantas razones que explican esta tendencia. Mayor tranquilidad Cuando llega el buen tiempo, todos queremos sacar el máximo provecho a estos días. ¿Qué mejor, entonces, que disfrutar de una buena visión en estos meses? Ten en cuenta, además, que las gafas y las lentes suelen generar una dependencia que se elimina con la operación, y que muchas veces impiden que realicemos actividades de ocio o deportivas que hemos estado anhelando durante el resto del año.

A esto nos referimos con tranquilidad. Comodidad La operación de la vista, al eliminar la dependencia de las gafas y lentes, genera una mayor sensación de libertad y comodidad en los pacientes. Además, durante esta época del año, que ya es de por sí propicia para el descanso y la distensión, se lleva mucho mejor una fase postoperatoria.

Por razones de trabajo Muchas personas se operan de la vista en verano no sólo por aprovechar los días de descanso y vacaciones que sus trabajos les permiten. También hay otras que tienen la mente puesta en los proyectos o compromisos que llegan a partir de marzo, cuando se retoman las actividades laborales y profesionales. Nos referimos, por ejemplo, a las reuniones laborales o encuentros sociales, una cita a la que muchos pacientes con problemas refractivos se esmeran por llegar en las mejores condiciones.

Temas estéticos

Por supuesto, no podemos dejar fuera de la lista a aquellos pacientes que se operan con un objetivo estético, por ejemplo dejar de depender de las gafas o de las lentes y su limpieza diaria. ¿Te has imaginado alguna vez cómo luciría tu rostro al natural, ligeramente bronceado y, sobre todo, sin gafas? Pues muchas personas sí que lo han hecho, y por ello han apostado por operarse de la vista antes de las vacaciones.

Una última razón que podemos darte para que te operes de la vista en verano es que de esta forma podrás lucir sin complejos las gafas de sol que más te gusten, incluso de muchos tipos. Eso sí, tener en cuenta que debes consultar con tu oftalmólogo o con tu óptico para saber cuál es el modelo que más te conviene.

Riesgos Sin embargo, eso no quiere decir que este tipo de intervención esté exenta de riesgos. Como cualquier operación, los pacientes deben tener en cuenta unas recomendaciones y cuidados especiales para que la recuperación sea idónea.

A muchos pacientes les preocupa el tiempo de su recuperación. De hecho, ésta es una de las principales razones para que un buen número de ellos decida no someterse a una intervención de este tipo. Si el postoperatorio es demasiado largo, dicen, ¿por qué no mejor me quedo con las gafas o las lentes? No obstante, esto es un error que no debemos cometer.

En realidad, la técnica láser por ejemplo, es una de las más sencillas cuando se trata de intervenciones quirúrgicas visuales. Tanto es así, que el paciente que se somete a ella abandona la clínica pocas horas después de haber pasado por el quirófano.

Aunque tendrá los ojos levemente irritados y llorosos, su visión será suficiente como para desplazarse por sus propios medios. De hecho, su visión será mucho mejor al día siguiente de la operación. No existe una fórmula exacta para determinar el tiempo que dura el postoperatorio de una operación con láser.

Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que la capacidad visual del paciente mejorará con los días. Por ello, desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero aconsejamos seguir y estar atentos siempre a las recomendaciones y cuidados de su oftalmólogo de confianza.