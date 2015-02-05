CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de diciembre de 2018
A LAS 12.30 CASADOS CON HIJOS
Por El Liberal
10/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª edición)
15.00 BÁSQUET FEMENINO:
BELGRANO VS. ALTE. BROWN (R)
16.30 IRON SPORT
17.30 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
20.00 CULTURAR
21.00 ARABESC
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. OBRAS - VIVO
00.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL4
13.00 SUGERENCIAS DEL
CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
10/12 - 13:50 (Cast) 15:45 (Cast)
17:40 (Cast) 19:35 (Cast)
ANIMALES
FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
HASTA EL 12/12 21:30 (Cast)
00:05 (Cast)
CADÁVER (2D)
HASTA EL 12/12 16:10 (Cast)
18:00 (Cast) 19:50 (Cast) 22:40
(Subt)
BOBIN HOOD (2D)
HASTA EL 12/12 17:00 (Cast)
22:30 (Subt)
EL GRINCH (2D)
HASTA EL 12/12 16:00 (Cast)
18:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE
(2D)
HASTA EL 12/12 22:20 (Subt)
UNA ENTREVISTA CON
DIOS 2D
HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
HASTA EL 12/12 16:20 (Cast)
18:55 (Cast) 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES
FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD ATPA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 20:00
(Excepto 11-12)
FAMILIA AL INSTANTE
2D ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30-
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30
CASTELLANO 3D 20:30
ROBIN HOOD 2D APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40