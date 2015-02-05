CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de diciembre de 2018

A LAS 12.30 CASADOS CON HIJOS

10/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª edición)

15.00 BÁSQUET FEMENINO:

BELGRANO VS. ALTE. BROWN (R)

16.30 IRON SPORT

17.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

20.00 CULTURAR

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. OBRAS - VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO


CANAL4

13.00 SUGERENCIAS DEL

CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

10/12 - 13:50 (Cast) 15:45 (Cast)

17:40 (Cast) 19:35 (Cast)

ANIMALES

FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

HASTA EL 12/12 21:30 (Cast)

00:05 (Cast)

CADÁVER (2D)

HASTA EL 12/12 16:10 (Cast)

18:00 (Cast) 19:50 (Cast) 22:40

(Subt)

BOBIN HOOD (2D)

HASTA EL 12/12 17:00 (Cast)

22:30 (Subt)

EL GRINCH (2D)

HASTA EL 12/12 16:00 (Cast)

18:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE

(2D)

HASTA EL 12/12 22:20 (Subt)

UNA ENTREVISTA CON

DIOS 2D

HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

HASTA EL 12/12 16:20 (Cast)

18:55 (Cast) 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES

FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD ATPA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 20:00

(Excepto 11-12)

FAMILIA AL INSTANTE

2D ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30-

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30

CASTELLANO 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40



 
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