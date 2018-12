Los hermanos lazarte tuvieron un gran nacional

12/12/2018 -

El ciclismo fue siempre una de las disciplinas que más alegrías le dio al deporte santiagueño. En esta ocasión, dos hermanos dieron la nota al cosechar muy buenos resultados a lo largo de la temporada 2018 del Campeonato Nacional de ciclismo de pista.

Cristian Lazarte, de 16 años y su hermano Agustín, de 12, fueron protagonistas en sus respectivas categorías ante los mejores pedalistas del país, logrando importantes performances para la provincia.

Los dos dieron pelea entre los mejores. Cristian, terminó el campeonato en la quinta colocación general en la categoría 2002, mientras que Agustín, cerró el año octavo en la general de la categoría 2006.

Ambos estuvieron presentes en las siete fechas que tuvo este Campeonato Nacional. La temporada se cerró en San Juan, provincia que fue sede de la fecha coronación y que los tuvo a ambos en el cuarto puesto de sus respectivas categorías.

Para Agustín Lazarte, el inicio de año fue inolvidable, ya que en la primera fecha que se realizó en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, obtuvo un subcampeonato histórico en la categoría 2006.

Este Campeonato Nacional tuvo siete sedes y una de ellas fue en Santiago del Estero. La primera jornada se corrió en Belén (Catamarca). La segunda cita fue en Quimilí (Santiago del Estero).

Luego, la acción se mudó a Nogoyá (provincia de Entre Ríos). la cuarta fecha se disputó en Las Breñas (Chaco) y la quinta en San Fernando del Valle de Catamarca.

El Nacional corrió, además, la sexta fecha en Chilecito (La Rioja) y cerró con la jornada de coronación en la provincia de San Juan.

“Corro desde los seis años y me preparo para seguir creciendo. En otras temporadas no tuve la suerte de estar peleando arriba. En esta año si se me dio esta posibilidad y eso me pone feliz. Seguiré esforzándome para crecer y ser cada vez más competitivo. Apuesto a crecer en el ciclismo y ojalá lo pueda seguir haciendo de la mejor manera”, aseguró Cristian Lazarte, en su visita a la Redacción de EL LIBERAL.

Por su parte, su hermano Agustín Lazarte de 12 años, agradeció: “Cierro el año muy feliz. El subcampeonato en la primera fecha fue increíble. Quiero agradecer a mi familia, porque sin ellos, no podríamos estar compitiendo en este Nacional”, aseguró.