CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de diciembre de 2018
A LA 00.00 KARA PARA ASK.
Por El Liberal
13/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINÚA)
22.45 NOS REÍMOS JUNTOS. “100 DÍAS PARA ENAMORARSE”
00.00 KARA PARA ASK
00.45 EL ARQUI
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTÍN - VIVO
00.00 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.00 MI ABUELO ES UN PELIGRO
01.56 EN LOS ALREDEDORES
03.41 BAJO EL MISMO TECHO
06.01 LA MÚSICA NUNCA PARÓ
08.02 ESPEJITO, ESPEJITO
09.59 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
11.54 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
13.45 LA HOGUERA DE LAS VANIDADES
16.15 ACADEMIA DE VAMPIROS
18.11 ESPEJITO, ESPEJITO
20.09 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
22.00 IDENTIDAD DESCONOCIDA
TNT
02.06 ASESINO NINJA
03.41 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
05.05 HOLLYWOOD ONE ON ONE
05.52 BUZZ - SEASON 7
06.00 LOS FANTASMAS DE MI EX
07.48 STEP UP 3D
09.53 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
12.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA
14.18 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
16.32 INTENSA MENTE
18.21 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
21.14 HELLBOY
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA
TEMPORADA
00.30 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA
TCM
00.08 HOLLYWOOD ONE ON ONE
02.06 CAZADOR DE HOMBRES
04.15 LOST
05.00 LOST
05.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.26 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.51 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
08.15 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.05 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.19 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.42 LOST
11.27 LOST
12.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
17.42 UNA TORMENTA PERFECTA
20.01 INFIERNO BAJO TIERRA
22.00 EL DEMOLEDOR
SPACE
01.58 ASESINOS EN LA MIRA
03.28 MASACRE EN LA CARCEL 13
05.20 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 VELOCES Y MORTALES
07.13 TERRENO SALVAJE
09.05 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
11.24 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL
13.27 BATMAN ETERNAMENTE
15.23 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
18.32 CELULAR
20.22 GETAWAY
22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
* MAÑANA, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL
ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO
SILVA PRESENTAN “META MÚSICA”.
CASA TERRAVIVA
(SANTA FE Y SAN MARTÍN)
* MAÑANA A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO
ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.
* SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 22.30, “DON ARGAÑARAZ” PRESENTA
SU NUEVO DISCO “TERRÓN DE COPLAS”. LOS ACOMPAÑARÁN COMO
ARTISTAS INVITADOS, LEO ARGAÑARAZ, DÚO TURAYKY, DÚO RODRÍGUEZ
CANO, DELESTERO, EL SYMBOL, VÍCTOR NAVARRO, Y ARIEL PAZ Y MISHKY
SUYAY.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(COMANDANTE CÓRDOBA 456)
* DOMINGO 16, LA PEÑA DEL RANCHO, A PARTIR DE LAS 18, CON LOS
SANTIAGUEÑOS DEL RÍO, LOS INFANTE, MISHQUI SIMI, OSCAR VÁSQUEZ,
NACIDOS DEL TIEMPO, MARCELO FLORES, FACU ROBLES Y LA BUENA
VIBRA. ANIMA: GUSTAVO VILLAVICENCIO
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
13.12, 14/12, 16.00 (Cast)
15/12, 16/12,14.00 (Cast) 16.00 (Cast)
17/12, 19/12,16.00 (Cast)
AQUAMAN (3D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
13/12, 17.55 (Cast) 21.30 (Subt)
14/12, 15/12, 17.55 (Cast) 20.45 (Subt)
23.35 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS.
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
13/12, 14/12 16.40 (Cast)
15/12, 16/12, 14.00 (Cast) 16.00 (Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
13/12, 19.20 (Cast) 22.40 (Subt)
14/12, 15/12- 19.20 (Cast) 22.00 (Subt)
00.05 (Subt)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
13/12, 18.10 (Cast) 22.10 (Subt)
14/12, 18.10s (Cast) 21.00 (Subt) 23.50
(Subt)
LINO, UNA AVENTURA DE 7
VIDAS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/12, 4/12 15.45 (Cast) 17.40 (Cast)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
13/12, 19.40 (Cast) 22.30 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
13/12 16.20 (Cast) 18.55 (Cast) 22.10
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN
ATPA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:40
CASTELLANO 3D 19:45
SUBTITULADO 2D 22:00 (SOLO
JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:40
CADÁVER ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30, 23:00
SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO
JUEVES)
FÁTIMA: EL ÚLTIMO MISTERIO
FUNCIONES ESPECIALES
17-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30
19-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30