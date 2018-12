CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de diciembre de 2018

13/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINÚA)

22.45 NOS REÍMOS JUNTOS. “100 DÍAS PARA ENAMORARSE”

00.00 KARA PARA ASK

00.45 EL ARQUI

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTÍN - VIVO

00.00 PASIÓN POR EL TURF





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 MI ABUELO ES UN PELIGRO

01.56 EN LOS ALREDEDORES

03.41 BAJO EL MISMO TECHO

06.01 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

08.02 ESPEJITO, ESPEJITO

09.59 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

11.54 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.45 LA HOGUERA DE LAS VANIDADES

16.15 ACADEMIA DE VAMPIROS

18.11 ESPEJITO, ESPEJITO

20.09 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

22.00 IDENTIDAD DESCONOCIDA

TNT

02.06 ASESINO NINJA

03.41 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

05.05 HOLLYWOOD ONE ON ONE

05.52 BUZZ - SEASON 7

06.00 LOS FANTASMAS DE MI EX

07.48 STEP UP 3D

09.53 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

12.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA

14.18 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

16.32 INTENSA MENTE

18.21 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

21.14 HELLBOY

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA

TEMPORADA

00.30 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA

TCM

00.08 HOLLYWOOD ONE ON ONE

02.06 CAZADOR DE HOMBRES

04.15 LOST

05.00 LOST

05.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.26 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.51 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

08.15 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.05 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.19 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.42 LOST

11.27 LOST

12.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

17.42 UNA TORMENTA PERFECTA

20.01 INFIERNO BAJO TIERRA

22.00 EL DEMOLEDOR

SPACE

01.58 ASESINOS EN LA MIRA

03.28 MASACRE EN LA CARCEL 13

05.20 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 VELOCES Y MORTALES

07.13 TERRENO SALVAJE

09.05 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

11.24 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL

13.27 BATMAN ETERNAMENTE

15.23 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

18.32 CELULAR

20.22 GETAWAY

22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR





A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

* MAÑANA, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL

ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).

*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO

SILVA PRESENTAN “META MÚSICA”.

CASA TERRAVIVA

(SANTA FE Y SAN MARTÍN)

* MAÑANA A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO

ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.

* SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 22.30, “DON ARGAÑARAZ” PRESENTA

SU NUEVO DISCO “TERRÓN DE COPLAS”. LOS ACOMPAÑARÁN COMO

ARTISTAS INVITADOS, LEO ARGAÑARAZ, DÚO TURAYKY, DÚO RODRÍGUEZ

CANO, DELESTERO, EL SYMBOL, VÍCTOR NAVARRO, Y ARIEL PAZ Y MISHKY

SUYAY.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA 456)

* DOMINGO 16, LA PEÑA DEL RANCHO, A PARTIR DE LAS 18, CON LOS

SANTIAGUEÑOS DEL RÍO, LOS INFANTE, MISHQUI SIMI, OSCAR VÁSQUEZ,

NACIDOS DEL TIEMPO, MARCELO FLORES, FACU ROBLES Y LA BUENA

VIBRA. ANIMA: GUSTAVO VILLAVICENCIO





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

13.12, 14/12, 16.00 (Cast)

15/12, 16/12,14.00 (Cast) 16.00 (Cast)

17/12, 19/12,16.00 (Cast)

AQUAMAN (3D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

13/12, 17.55 (Cast) 21.30 (Subt)

14/12, 15/12, 17.55 (Cast) 20.45 (Subt)

23.35 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS.

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

13/12, 14/12 16.40 (Cast)

15/12, 16/12, 14.00 (Cast) 16.00 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

13/12, 19.20 (Cast) 22.40 (Subt)

14/12, 15/12- 19.20 (Cast) 22.00 (Subt)

00.05 (Subt)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

13/12, 18.10 (Cast) 22.10 (Subt)

14/12, 18.10s (Cast) 21.00 (Subt) 23.50

(Subt)

LINO, UNA AVENTURA DE 7

VIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/12, 4/12 15.45 (Cast) 17.40 (Cast)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

13/12, 19.40 (Cast) 22.30 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

13/12 16.20 (Cast) 18.55 (Cast) 22.10

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN

ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:00 (SOLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30, 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

FÁTIMA: EL ÚLTIMO MISTERIO

FUNCIONES ESPECIALES

17-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30

19-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30