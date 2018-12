El impactante relato de una santiagueña que quemó su foto con Darthés

Fotos La joven se filmó quemando la foto que tenía con Darthés.

Hoy 08:43 -

Una joven santiagueña realizó un fuerte descargo en las redes sociales, luego de que se hiciera pública la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, actor y músico del cual era fanática.

Tras defender con fuerza el relato que Fardin brindó el pasado martes, se mostró quemando una foto en la cual aparecía junto a Darthés.

"Anoche me llovían los mensajes pues, quien me conoce un poquito sabía de “mi amor” por #JuanDarthés. Más de una vez me habrán escuchado contar con los ojos emocionados de aquella vez que casi, casi subo al escenario cuando fui a verlo. Sentí vergüenza (sí, yo que nada tuve que ver con este hecho ni con él), sentí impotencia por esa nena de 16 años que tuvo que pasar terrible situación, sentí bronca de que se la juzgue por el tiempo que esperó para contarlo, sentí descompostura al leer los comentarios retrógrados en las redes sociales, sentí miedo por mi hija que viene en camino", comienza en su descargo.

"Cuando fue lo de #CaluRivero bajé el cuadro y hoy mi sororidad es con #ThelmaFardín. Porque si miramos al costado no hay ninguna mujer que no haya sido “marcada” por un tipo, SIN IMPORTAR las edades, las clases sociales, lo que tenía puesto, su estilo de vida o cualquier aberración que escuchemos a diario", agregó.

Finalmente, defiende la lucha feminista y ratifica que los hombres no van a volver a callar más a las mujeres. Su posteo recibió decenas de comentarios y se viralizó rápidamente en Facebook.