El Tiro Federal de Frías recibirá mañana la cuarta fecha

14/12/2018 - CHOYA, Choya (C) Con una programación que abarca seis encuentros que prometen mucha acción y emoción se disputará mañana la cuarta fecha del campeonato que coordina y supervisa la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El estadio que recibirá las emociones de esta jornada será el de Tiro Federal de Frías. Cabe destacar que el horario iba a ser definido al cierre de la presente edición. El fixture de la vibrante jornada será el que se detalla a continuación: Comisión Municipal de Tapso vs. Spa Car; Despensa Virgen del Valle vs. Ferretería Simón; Juan Perón vs. Tiro Federal; Los Cuervos vs. Loma Negra; Influencia vs. Barrio Oeste y M y M Deportes vs. Autoservicio Hernán. El torneo se va poniendo cada vez más emocionante y así lo demuestra la tabla de posiciones, que tiene a Influencia como único líder con 9 puntos. Le siguen Los Cuervos, Loma Negra, Spa Car y M y M Deportes, todos ellos con 6 unidades; Juan Perón, Tiro Federal, Comisión Municipal de Tapso y Barrio Oeste acumulan 3. No suman puntos los elencos de Despensa Virgen del Valle, Autoservicio Hernán y Ferretería Hernán. Liga Barrial LAPRIDA, Choya (por corresponsalía Choya). Durante varios meses se puso en juego la Liga Barrial en este pueblo. En ella se consagró campeón el elenco de Los Galgos que siempre es uno de los combinados que mayor protagonismo tiene en el interior de departamento Choya. Esto fue largamente celebrado por su parcialidad que acompaña al conjunto “rojo y blanco”. En el segundo escalón del torneo se posicionó Los Picapiedras y en tercer lugar se ubicó Los Elegidos. La Comisión Municipal brindó su apoyo a esta competencia. La premiación fue el pasado fin de semana. La misma estuvo a cargo del secretario comunal, Hugo Díaz. También se distinguió a Nicolás Moreno como goleador y a Alejandro “Gato” Noriega como mejor arquero.