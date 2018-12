"Hoy los comercios que no se digitalizan tienden a morir"

14/12/2018 -

Uno de los presentadores de la jornada de NOA Management fue Diego Noriega, emprendedor y coordinador del primer shopping digital de Santiago, Elliberalshop.com.ar, quien al cierre de su charla "La decisión de ser mánager" señaló que "los oradores que hablaron hoy señalan los nuevos estilos de liderazgo, lo que necesitamos hacer para transformarnos y ser más útiles para las nuevas demandas". Destacó que "quizá en Santiago somos más tradicionalistas, atendiendo solo un mercado, pero eso va cambiando".

Señaló que "se van haciendo cosas con espíritu asociativo, complementando esfuerzos". Puntualizó que "en definitiva todos apuntan a cambiar las realidades de la gente, a hacer más contenido a la medida de millenials y centennials".

Añadió que "esto es sólo responder a realidades. Hoy el país más grande del mundo no es China sino Facebook y tiene solo 14 años de vida. Es un país digital".

Digitalización

Destacó que "el que no esté pensando en hacer cosas vinculadas a la tecnología corre serios riesgos de quedarse afuera, de no ser parte de la oferta y así pasa con lo que hacemos en Elliberalshop.com.ar, los comercios que no se digitalizan tienden a morir y pasa en China, en India, en EE.UU. Es cómo la tecnología cambia, pero también cómo se usa para adaptarse a las nuevas realidades".