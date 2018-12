Fotos Estar al día con el calendario de vacunación será requisito para renovar el DNI y el pasaporte

14/12/2018 -

Durante la sesión del pasado miércoles en la Cámara de Senadores de la Nación, fue aprobada la nueva Ley de Vacunas, que regula aspectos de la vacunación como su obligatoriedad, promoción "en todas las etapas de la vida" y exención impositiva, y que especifica en uno de sus puntos, que será requisito indispensable tener al día el calendario anual de vacunación para poder renovar el DNI, el pasaporte y la licencia de conducir.

La iniciativa, impulsada por el diputado Pablo Yedlin (Justicialista-Tucumán), actualiza la ley 22.909.

Respecto de los alcances de la norma, el subsecretario de Salud de la provincia, Dr. César Monti, analizó que "le va a dar un viso de formalidad al uso del calendario gratuito de vacunación, porque antes no estaba así".

"Se trata del antiguo proyecto de nominalización de la vacuna, NomiVac. O sea que cada persona vacunada aparecerá con su número de documento, su domicilio, porque es georeferenciada, y consignará qué dosis se ha puesto. Esto va incorporado a la Cobertura Universal de Salud (CUS), que ha sido incorporada por la actual Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, pero no se modifica el calendario de vacuna", explicó el funcionario.

Dijo que la aplicación de esta ley va a permitir saber a quién le falta aplicarse la vacuna, "porque ahora, para sacar el documento, se tiene que tener el carné de vacunación completo. Este es un proyecto que ya estaba desde el gobierno anterior y a la que se le hizo una modificación".

Recordó incluso que algunos de los puntos especificados en la ley aprobada el miércoles "ya los estábamos poniendo en práctica", y que "lo que hicieron los senadores fue emprolijar la situación".

"Por ejemplo, en el caso de las personas de los grupos de riesgo que no se venían a vacunar, los agentes sanitarios iban a vacunarlos en su domicilio, así que de alguna manera esto ya lo veníamos haciendo en nuestra provincia", aseguró Monti.

Otros aspectos

Algunas de las reformas introducidas en el proyecto apuntan a eximir de impuestos internos a las vacunas y a penalizar a integrantes del equipo de salud que contraindiquen vacunas del calendario o que falsifiquen certificados.

La ley también declara a "la vacunación como de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción".

También se establece que para trámites como renovación del DNI, pasaporte o licencia de conducir, "se solicitará a la persona el certificado de vacunas, pero sin obstruir el trámite".

La iniciativa prevé además la creación del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, en el que se deben asentar los "datos de vacunación de cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones y subsistemas de salud (público, seguridad social y privado)".

Una vez que el Ejecutivo reglamente la nueva ley, el Calendario Nacional de Vacunación será requerido para realizar trámites tales como el ingreso y egreso del ciclo lectivo; la realización de los exámenes médicos por trabajo; la tramitación o renovación del DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir; y la tramitación de asignaciones familiares. El fin no es que el trámite no se realice si no se presenta la libreta, sino que el adulto se entere de la vacunación disponible para su edad y de cómo se accede a ella.