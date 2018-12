Fotos Denuncian a un santiagueño por abuso de compañera universitaria

15/12/2018 -

"... abusó de mí una noche en la que estaba dormida en su casa, completamente sobria y vestida", reveló una jovencita. La víctima es una estudiante de la Facultad de Comunicación UNC y el acusado, un compañero oriundo de Santiago del Estero, con residencia en el interior de la provincia. La grave denuncia apareció en Facebook e Instagram, el día después de estallar el escándalo del actor Juan Darthés, acusado de violar a la actriz Thelma Fardin. Según la estudiante cordobesa, "... gracias a esta persona esa noche no pude dormir, ni la siguiente, ni muchas otras". Crudeza "En ese momento decía llamarse mi amigo. Perdí confianza, amor propio, y gané mucha culpa, tristeza, mil secuelas que hoy vivo y por sobre todo mucho miedo, por el cual no pude acercarme nunca más a él". Ahondó la estudiante: "No pude hablarlo con nadie por mucho tiempo. Hoy comparto esto, porque no quiero que ninguna piba viva lo mismo que viví yo". Reacción institucional A raíz de lo publicado, la universidad emitió un comunicado. "Queremos expresar nuestro compromiso con la erradicación de la violencia y discriminación de género", destaca el comunicado de la institución. Ahondó que el sospechoso integraba una organización política en esa provincia. Asimismo, las autoridades de la alta casa de estudios exhortaron a dirigirse a sus oficinas ante cualquier hecho de esta magnitud.