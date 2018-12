Defiende su invicto en el Ciudad

Fotos OBJETIVO. El plantel de Quimsa irá en busca de una victoria frente a San Martín de Corrientes para luego enfocarse en el Final Four del Súper 20.

15/12/2018 -

De un lado Quimsa, puntero e invicto y, del otro, San Martín de Corrientes, siempre candidato. Esta noche, desde las 20, estarán cara a cara en el estadio Ciudad para ofrecer un espectáculo de primerísimo nivel.

El conjunto "fusionado" intentará encadenar su cuarta victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Peñarol (115 a 105), Quilmes (86 a 84) y Obras (90 a 74).

En esos tres juegos, el entrenador Silvio Santander no pudo contar con Nicolás De los Santos, que sufrió un desgarro durante la pretemporada.

El base armador está prácticamente recuperado de la lesión, pero difícilmente sea utilizado para que pueda llegar en óptimas condiciones al Final Four del Súper 20, que se jugará entre el viernes 21 y sábado 22 del corriente.

La ausencia de De los Santos le permitirá a Juan Ignacio Brussino tener un mayor protagonismo. El base santafesino jugó en gran nivel los tres partidos, pero con una carga importante de minutos.

El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones físicas y con muchas ganas de enfrentar a San Martín, al que consideran un rival a su medida.

"Sabemos que San Martín es un equipo peligroso. Tenemos que respetarlo pero vamos a jugar en casa y hay que hacer valer la localía", declaró el "Toro" Acuña en la previa del juego de esta noche.

El pívot rafaelino será clave en el juego de esta noche, en virtud de que el rival tiene internos de jerarquía como Jeremiah Wood y Lee Roberts.

El equipo de Sebastián González no sólo tiene un juego interior fuerte sino que, además, cuenta con una "media cancha" de jerarquía, integrada por Lucas Faggiano, Tomás Zanzotterra y Michael Hicks.

Los correntinos debutaron con un triunfo ante Gimnasia (84 a 71) en condición de local, pero luego cayeron frente a Libertad (83 a 69) y la noche del viernes derrotaron a Olímpico (76 a 71).

El partido de esta noche tendrá un condimento adicional: será televisado en directo por la señal de cable TyC Sports, que corresponde al Canal 22 de TIC.

Sin embargo, los hinchas de la "Fusión" tendrán un compromiso ineludible con el equipo, que necesita todo el respaldo necesario para sacar adelante un partido complicadísimo.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: desde las 21, Argentino de Junín vs. Libertad de Sunchales y Boca Juniors vs. Quilmes de Mar del Plata; 21.30, Regatas Corrientes vs. Atenas de Córdoba (Nicolás D’Anna integrará la terna arbitral.