CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de diciembre de 2018
A LAS 20.30 OPINIÓN DEPORTIVA. LA FIESTA MAYOR DEL DEPORTE
Por El Liberal
16/12/2018 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
16.45 CINE. DOGGIE BOOGIE
18.15 CINE. INSEPARABLEMENTE
JUNTOS
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 OPINIÓN DEPORTIVA. LA
FIESTA MAYOR DEL DEPORTE
22.15 LA VOZ ARGENTINA
00.15 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 GARDEL, EL HOMBRE Y MITO
19.30 SÍ, SÓLO SI (TELEVISIÓN
INTEGRADA)
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE.
BROWN VS. CORONEL BORGES
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE
BAILA
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
01.55 UN DÍA PARA SOBREVIVIR
04.13 CHIHUAHUA EL FANTASMA
05.53 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
06.13 COMO PERROS Y GATOS
07.56 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
10.48 GA’HOOLE. LEYENDA DE LOS GUARDIANES
12.37 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE
CONTARON
14.19 EL GRINCH
16.18 RÁPIDO Y FURIOSO
18.18 CORAZÓN DE TINTA
20.17 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE
CONTARON
22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
TNT
03.26 PETUNIA
05.19 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TAMMY
06.47 UN DETECTIVE EN EL KINDER
08.47 DINOSAURIO
10.18 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
12.47 LA PROPUESTA
14.57 GRANDES HÉROES
16.56 LA CENICIENTA
19.00 MISS UNIVERSE
22.00 EL SECRETO DE SELENA
23.00 EL JUSTICIERO
01.36 PETER PAN
TCM
00.24 EL ESPECIALISTA
02.24 CONDENA BRUTAL
04.15 LOST
05.00 LOST
05.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.07 LA NIÑERA
08.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
09.45 CASADOS CON HIJOS
10.10 LOST
11.47 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.10 LA NIÑERA
12.36 TWISTER
14.31 SPACE JAM
16.04 MORTAL KOMBAT
17.53 SPAWN
19.34 ASESINOS
22.00 EL ESPECIALISTA
SPACE
01.28 FRANCOTIRADOR
03.45 SIN RASTROS
05.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 ESCAPE DE NUEVA YORK
07.08 UN DÍA DIFÍCIL
09.08 INFIERNO ROJO
11.05 EL SEXTO DÍA
13.25 DAÑO COLATERAL
15.30 UN HOMBRE DIFERENTE
17.33 LA BATALLA DE RIDDICK
19.49 EL VENGADOR DEL FUTURO
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.40 FRANCOTIRADOR
A DÓNDE IR
SOCIEDAD ISRAELITA
(LA PLATA Nº 146)
* HOY, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “ATRINCHERADOS (¿QUIÉN ESTÁ
PRESO?”), OBRA TEATRAL ESCRITA POR HERNÁN KRISCAUTZKY Y
DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.
EL RANCHO DE PEPE PEZZINI
(COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)
* HOY, LA PEÑA DEL RANCHO, A PARTIR DE LAS 18, CON LOS SANTIAGUEÑOS
DEL RÍO, LOS INFANTE, MISHQUI SIMI, OSCAR VÁSQUEZ,
NACIDOS DEL TIEMPO, MARCELO FLORES, FACU ROBLES Y LA BUENA
VIBRA. ANIMA: GUSTAVO VILLAVICENCIO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* EL VIERNES 21, A LAS 22, LOS LUGONES, EN SU PEÑA LA LUGAREÑA,
PRESENTARÁN EN EL CAMINO.
SIXTO
(BELGRANO (S) Nº 1991
* EL VIERNES 28, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO METAMÚSICA,
CICLO QUE MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y LA
CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO SILVA.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
16/12, 16.00 (Cast)
17/12, 16/12,14.00 (Cast) 16.00 (Cast)
18/12, 19/12,16.00 (Cast)
AQUAMAN (3D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
16/12, 17.55 (Cast) 20.45 (Subt) 23.35
(Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS.
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
16/12 16.40 (Cast)
17/12, 17/12, 14.00 (Cast) 16.00 (Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
16/12, 15/12- 19.20 (Cast) 22.00 (Subt)
00.05 (Subt)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
16/12, 18.10s (Cast) 21.00 (Subt) 23.50
(Subt)
LINO, UNA AVENTURA DE 7
VIDAS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/12 15.45 (Cast) 17.40 (Cast)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
16/12 - 15/12 19:40 (Cast) 22:00 (Subt)
00:20 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
16/12 - 16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30
(Subt) 00:05 (Subt)
17/12 13:45 (Cast) 16:20 (Cast) 18:55
(Cast) 21:30 (Subt) 00:05 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ATPA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:40
CASTELLANO 3D 19:45
SUBTITULADO 2D 22:00 (SOLO
JUEVES)
EL GRINCH ATPaCASTELLANO 2D
18:30 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:40
CADÁVER ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30, 23:00
SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO
JUEVES)
FÁTIMA: EL ÚLTIMO MISTERIO
FUNCIONES ESPECIALES
17-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30
19-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30