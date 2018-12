CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de diciembre de 2018

16/12/2018 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

16.45 CINE. DOGGIE BOOGIE

18.15 CINE. INSEPARABLEMENTE

JUNTOS

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 OPINIÓN DEPORTIVA. LA

FIESTA MAYOR DEL DEPORTE

22.15 LA VOZ ARGENTINA

00.15 POLO. HERENCIA DE GLORIA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 GARDEL, EL HOMBRE Y MITO

19.30 SÍ, SÓLO SI (TELEVISIÓN

INTEGRADA)





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE.

BROWN VS. CORONEL BORGES

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE

BAILA





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

01.55 UN DÍA PARA SOBREVIVIR

04.13 CHIHUAHUA EL FANTASMA

05.53 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

06.13 COMO PERROS Y GATOS

07.56 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

10.48 GA’HOOLE. LEYENDA DE LOS GUARDIANES

12.37 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE

CONTARON

14.19 EL GRINCH

16.18 RÁPIDO Y FURIOSO

18.18 CORAZÓN DE TINTA

20.17 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE

CONTARON

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

TNT

03.26 PETUNIA

05.19 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TAMMY

06.47 UN DETECTIVE EN EL KINDER

08.47 DINOSAURIO

10.18 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

12.47 LA PROPUESTA

14.57 GRANDES HÉROES

16.56 LA CENICIENTA

19.00 MISS UNIVERSE

22.00 EL SECRETO DE SELENA

23.00 EL JUSTICIERO

01.36 PETER PAN

TCM

00.24 EL ESPECIALISTA

02.24 CONDENA BRUTAL

04.15 LOST

05.00 LOST

05.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.07 LA NIÑERA

08.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.45 CASADOS CON HIJOS

10.10 LOST

11.47 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.10 LA NIÑERA

12.36 TWISTER

14.31 SPACE JAM

16.04 MORTAL KOMBAT

17.53 SPAWN

19.34 ASESINOS

22.00 EL ESPECIALISTA

SPACE

01.28 FRANCOTIRADOR

03.45 SIN RASTROS

05.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 ESCAPE DE NUEVA YORK

07.08 UN DÍA DIFÍCIL

09.08 INFIERNO ROJO

11.05 EL SEXTO DÍA

13.25 DAÑO COLATERAL

15.30 UN HOMBRE DIFERENTE

17.33 LA BATALLA DE RIDDICK

19.49 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

23.40 FRANCOTIRADOR

A DÓNDE IR

SOCIEDAD ISRAELITA

(LA PLATA Nº 146)

* HOY, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “ATRINCHERADOS (¿QUIÉN ESTÁ

PRESO?”), OBRA TEATRAL ESCRITA POR HERNÁN KRISCAUTZKY Y

DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

EL RANCHO DE PEPE PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)

* HOY, LA PEÑA DEL RANCHO, A PARTIR DE LAS 18, CON LOS SANTIAGUEÑOS

DEL RÍO, LOS INFANTE, MISHQUI SIMI, OSCAR VÁSQUEZ,

NACIDOS DEL TIEMPO, MARCELO FLORES, FACU ROBLES Y LA BUENA

VIBRA. ANIMA: GUSTAVO VILLAVICENCIO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* EL VIERNES 21, A LAS 22, LOS LUGONES, EN SU PEÑA LA LUGAREÑA,

PRESENTARÁN EN EL CAMINO.

SIXTO

(BELGRANO (S) Nº 1991

* EL VIERNES 28, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO METAMÚSICA,

CICLO QUE MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y LA

CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO SILVA.





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

16/12, 16.00 (Cast)

17/12, 16/12,14.00 (Cast) 16.00 (Cast)

18/12, 19/12,16.00 (Cast)

AQUAMAN (3D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

16/12, 17.55 (Cast) 20.45 (Subt) 23.35

(Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS.

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

16/12 16.40 (Cast)

17/12, 17/12, 14.00 (Cast) 16.00 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

16/12, 15/12- 19.20 (Cast) 22.00 (Subt)

00.05 (Subt)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

16/12, 18.10s (Cast) 21.00 (Subt) 23.50

(Subt)

LINO, UNA AVENTURA DE 7

VIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/12 15.45 (Cast) 17.40 (Cast)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

16/12 - 15/12 19:40 (Cast) 22:00 (Subt)

00:20 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

16/12 - 16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30

(Subt) 00:05 (Subt)

17/12 13:45 (Cast) 16:20 (Cast) 18:55

(Cast) 21:30 (Subt) 00:05 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:00 (SOLO

JUEVES)

EL GRINCH ATPaCASTELLANO 2D

18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30, 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

FÁTIMA: EL ÚLTIMO MISTERIO

FUNCIONES ESPECIALES

17-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30

19-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30