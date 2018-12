Fotos Colegios privados anticipan una suba en las cuotas mensuales de entre 35 y 40% para el 2019

16/12/2018 -

Los colegios privados que imparten sus servicios en Santiago del Estero, aplicarán un reajuste en los aranceles mensuales desde marzo del año próximo que se ubicará entre el 35 y el 40%, según confirmaron apoderados legales de instituciones educativas.

Cabe destacar que el incremento aplicado en las matrículas que cobran los colegios de enseñanza privada en esta Capital y muchas de las cuales se perciben en este mes llegaron este año con un alza del 30%, contra un proceso inflacionario que va a cerrar el año por encima del 45%.

Al ser consultado por EL LIBERAL sobre cómo avanzaba la matriculación, el Dr. Diego Basualdo, representante legal de los colegios de la obra misericordista, dijo que "aún es temprano" para conocer el resultado final, pero destacó que hubo un avance en el pago de las mismas.

A su vez, sobre la morosidad en cuotas de este año, indicó que "hubo un avance importante, los padres han intentado de todas formas ponerse al día con las cuotas adeudadas".

Por otro lado, sobre cómo evolucionarán las cuotas de los colegios el año próximo, señaló que "el ajuste va a ser entre 35 y 40% en los aranceles mensuales de colegios privados". A su turno, la Dra. Erika Keller, representante legal de una reconocida institución educativa, indicó que "no hicimos aún un análisis, pero según lo que estamos viendo, hubo muchos pagos por parte de los padres. Seguro que ya superamos el 50% de la matrícula". Agregó, además, que "no hemos tenido ningún pedido de pase por no poder afrontar el costo del servicio. Para el 2019 el alza de aranceles es del 39% con relación a marzo de 2018. Casi todos los colegios subimos en los mismos porcentajes".