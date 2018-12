Fotos "Matemática y Lengua han sido históricamente, y lamentablemente siguen siendo, materias críticas"

La licenciada Ana Gálvez analizó el porqué de las complicaciones de los alumnos en las materias específicas.

"Matemática y Lengua han sido históricamente, y lamentablemente siguen siendo, materias críticas, tabúes en el sistema curricular educativo. Las personas que están relacionadas al hecho educativo desde la Matemática y Lengua, junto con los gabinetistas y equipos técnicos deberían analizar pormenorizadamente la situación. No sólo de las áreas curriculares, sino de esos espacios en relación con los contextos adonde están los alumnos, porque son materias tan consecutivas, hay una concatenación tan fuerte de año a año, que cuando no hay una nueva base en el ingreso de los alumnos es muy difícil que luego puedan recuperar en el año siguiente lo que no han aprendido en éste. Motivo por el cual deberían hacer un proyecto pedagógico institucional para realizar una secuencia didáctica entre los grados, para que haya una articulación en la realidad, y no sólo en papeles. El profesor tiene que analizar, hacer una metacognición todos los días para ver cómo están los alumnos en las áreas de Matemática y Lengua, y tratar de articular directamente con el tema que viene. Un tema que haya quedado sin entenderse va a ser un cimiento falso de la próxima construcción. El resultado será que no puedan realizar un abordaje integral a fin de año, que es lo que está pasando", sentenció.

"Desde los psicopedagógico, Matemática y Lengua son áreas problemáticas porque son en las que se proyectan con mayor facilidad los conflictos internos y psíquicos de los alumnos. Por lo general, se ha observado en las investigaciones que los alumnos con problemas en todo tipo, llámese separación familiar, cambio de domicilio, en donde haya un tema de separación, han presentado un importante problema en todo lo inherente a la coordinación de una oración en el área curricular de Lengua, o en la coordinación en la suma, resta, multiplicación o división en Matemática", sostuvo.

"En el tema puntual de la concentración, podemos decir que el celular sigue siendo un elemento de distracción y está prohibido su uso dentro del aula y durante el momento de la clase. Pero es uno de los medios de distracción que utilizan los alumnos cuando no se sienten atraídos por lo que les está enseñando el docente. Por eso es que el docente debe encontrar la forma de enseñar con estrategias que impacten al alumno", consideró la licenciada en psicopedagogía Ana Gálvez.