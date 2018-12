CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de diciembre de 2018

17/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 LA OTRA VOZ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LA OTRA VOZ (CONTINÚA)

23.00 CASO CERRADO - SIN CENSURA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE.

BROW VS. CORONEL BORGES ®

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

12.52 EL CONTADOR

03.22 LOOPER. ASESINOS DEL FUTURO

06.00 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

07.31 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

09.45 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

12.16 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

14.17 EL ENCANTO DE LA BESTIA

15.59 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.56 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

20.27 EL REGALO

22.38 THE KNICK 01 EPS 10

23.46 BANSHEE 01 EPS 10

TNT

02.28 PETER PAN

04.23 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 MATRIX RECARGADO

07.19 DINOSAURIO

08.47 MISS UNIVERSE

11.47 MUY PARECIDO AL AMOR

13.51 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

15.41 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

15.42 SHANGHAI KID

17.50 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

18.19 LA CENICIENTA

20.18 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

20.19 MONSTERS, INC.

22.00 EL JUSTICIERO

00.31 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

00.33 EL SABOTAJE

TCM

01.38 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA

04.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.55 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS

08.53 CASADOS CON HIJOS

09.18 LA NIÑERA

09.42 LA NIÑERA

10.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.54 CASADOS CON HIJOS

11.19 CASADOS CON HIJOS

11.42 LOST

12.28 LOST

13.14 LA NIÑERA

13.39 LA NIÑERA

14.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

16.22 BEETHOVEN 2

17.57 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

19.32 WATERWORLD

22.00 DESTINO FINAL 2

23.36 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA

SPACE

02.05 EL HOMBRE LOBO

03.50 COMBATE

05.20 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.07 COMBATE

09.49 VELOCES Y MORTALES

11.19 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL

13.31 LA BATALLA DE RIDDICK

15.43 FURIA SALVAJE

17.29 EL VENGADOR DEL FUTURO

19.47 RESCATE DEL METRO 123

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA





A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* EL VIERNES 21, A LAS 22, LOS

LUGONES, EN SU PEÑA LA LUGAREÑA,

PRESENTARÁN EN EL CAMINO.

DESAFINADO

(URQUIZA Nº 267)

EL SÁBADO 22, A LAS 23, REALIZARÁ

UN CONCIERTO EXCLUSIVO

DEMON BLUES.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807

EL SÁBADO 22, A LAS 23, FOLCLORE

TRADICIONAL CON RUNA

SIMI. COMO INVITADOS ESPECIALES

ESTARÁN PABLO MURATORE

Y LA TELÚRICA.

SIXTO

(BELGRANO (S) Nº 1991

* EL VIERNES 28, A LAS 23, SE

REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO

METAMÚSICA, CICLO QUE MARCARÁ

EL REGRESO DE TUCHO

RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE,

TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA

Y PEDRO SILVA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

17/12, 16.00 (Cast)

18/12, 16/12,14.00 (Cast) 16.00

(Cast)

19/12, 19/12,16.00 (Cast)

AQUAMAN (3D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

17/12, 17.55 (Cast) 20.45 (Subt)

23.35 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS.

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

17/12 16.40 (Cast)

18/12, 17/12, 14.00 (Cast) 16.00

(Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

17/12, 18/12- 19.20 (Cast) 22.00

(Subt) 00.05 (Subt)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

17/12, 18.10s (Cast) 21.00 (Subt)

23.50 (Subt)

LINO, UNA AVENTURA DE

7 VIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/12 15.45 (Cast) 17.40 (Cast)

FAMILIA AL INSTANTE

(2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

17/12 - 18/12 19:40 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

17/12 - 16:20 (Cast) 18:55 (Cast)

21:30 (Subt) 00:05 (Subt)

18/12 13:45 (Cast) 16:20 (Cast)

18:55 (Cast) 21:30 (Subt) 00:05

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN

ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00

- 22:40

CASTELLANO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:00 (SOLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30, 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

FÁTIMA: EL ÚLTIMO MISTERIO

FUNCIONES ESPECIALES

17-12-2018 CASTELLANO 2D

19:30

19-12-2018 CASTELLANO 2D

19:30