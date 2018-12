Comerciantes empezaron a vender sus negocios por efecto de la recesión

Hoy 08:16 -

La caída de ventas y el alza de diferentes costos, junto con el aumento de la presión impositiva llevó a que varios propietarios de negocios decidieran poner a la venta sus comercios en estas últimas semanas, según indicaron desde el sector inmobiliario y desde la Cámara de Comercio e Industria local.

Al ser consultada sobre esta situación la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria local, Ing. Alejandra Rafael, indicó: “Sí, hay varios negocios y fondos de comercios que están en venta, está muy difícil, hay muchos locales de indumentaria de calzados, incluso bares y restaurantes que no se están pudiendo mantener por el nivel de gastos fijos que tienen”.

Señaló que “esto era algo que podía pasar y que se veía venir por varios factores como la caída de ventas, el aumento de costos fijos, la presión impositiva y previsional y los salarios configuran un panorama muy complicado para el sector”.

Hace un mes, una encuesta de EL LIBERAL entre inmobiliarias reveló la existencia de más de 120 locales comerciales vacíos en el centro capitalino. Uno de los operadores que participó en aquel relevamiento, Carlos Borges, sumó otro factor a la incertidumbre reinane: el proyecto de ley de alquileres que impulsó el gobierno nacional pero no fue tratado este año.

“Hay una consecuencia directa de aquel proyecto que se traduce en aumento de valores locativos, en las tasas e impuestos sumado a una inflación que se come los salarios y un enfriamiento de la economía que trae como resultado locales desocupados y nuevos locales en venta que serán más en enero por vencimiento de contrato”, indicó. Desde otra inmobiliaria, Franco Tagliavini, indicó que “hay comercios a los que no les cierran los números y terminan yéndose”. Agregó que “nosotros tenemos a la venta el fondo de comercio de un negocio de indumentaria muy conocido en la zona céntrica”. Para Rafael, el diagnóstico es que “varios colegas buscan la venta del negocio, porque ya no tienen cómo equilibrar sus cuentas”.