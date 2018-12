Proyecto Padres pide mayor responsabilidad de los mayores a la hora de darles un vehículo a los chicos

Hoy 08:35 -

Una de las instituciones intermedias que inició su campaña de prevención de cara a las próximas celebraciones de Navidad y Año Nuevo es Proyecto Padres, desde donde pidieron “responsabilidad a los mayores al momento de prestar a sus hijos un auto o una moto”, durante estas jornadas.

“Lamentablemente todos los años se pierden vidas jóvenes a raíz de los excesos que se producen durante estas fiestas de fin de año, de manera especial por el consumo de alcohol, por eso es que llamamos a la reflexión de manera especial a los padres para que velen por la integridad de sus hijos y no tengan que llorarlos en un cementerio”, enfatizó Marcelo Arambuena, principal referente de la entidad.

Dijo que la preocupación se centra “tanto en los jóvenes como en los mayores”, quienes también “caen en los excesos sin sentido” en los festejos.

“No estamos en contra de que la familia se divierta como mejor le parezca, sólo pedimos que lo hagan de tal modo que no pongan en riesgo la vida propia ni la de terceros. Se puede beber en la tranquilidad del hogar, y si se pasa en otro lado, no conducir alcoholizados, no auto ni motos”, agregó.

Urgencias

También desde el Hospital Regional pidieron cordura durante los festejos.

“Lamentablemente nosotros debemos prepararnos para trabajar bastante durante estas fechas, porque la gente no toma conciencia y el número de accidentados en siniestros viales son muchos. Además, con los excesos de alcohol también vienen las agresiones y los heridos por armas, blancas o de fuego, o traumatizados, son muchísimos”, adelantaron desde el servicio de Urgencias.