El jueves, en Huracán, se definirán dos campeonatos

18/12/2018 -

El jueves, en cancha de Huracán, se jugarán las finales de U15 y Maxibásquet del torneo que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet (AFAB).

Desde las 20, Belgrano y Defensores del Sud irán en busca del título en la categoría U15.

A continuación, desde las 22, Huracán y Lotería Santiagueña disputarán la final en maxibásquet.

El sábado, en Borges, continuará la acción: desde las 17, Club Social Pinto vs. Santiago Magic (final de la Copa de Plata); 19, Coronel Borges vs. Almirante Brown (final de Primera); 20.45, entrega de distinciones; 21.15, Huaico Hondo vs. Tazar BBC (final de Copa As).

Coronel Borges está a un paso del título en Primera, tras ganar la primera final por 73 a 67, con una destacada actuación de Milagros Basualdo.

Para el domingo, en Borges, fueron programados los eventuales terceros partidos de Primera y Maxibásquet.