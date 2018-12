Se desmayó mientras conducía en la ruta y su pequeño hijo logró evitar un accidente

Hoy 15:32 -

Una mujer se desmayó mientras conducia por la ruta y su hijo de ocho años logró realizó una rápida maniobra y logró evitar un accidente. El hecho sucedió en la ciudad británica Colchester.

Cuando Ben Smith vio que su madre se desvanecía no dudó en ponerse al volante y llevar el vehículo hasta un lugar seguro, informa Evening Standard.

Según el relato de Lauren, la madre del niño, cuando ella perdió la conciencia iban por el carril izquierdo y se estrellaron contra la línea de separación -en Reino Unido se conduce por el lado izquierdo de la carretera-. En ese preciso instante, Ben entendió que había que actuar con rapidez, encendió las luces de emergencia y dirigió el coche a la cuneta. Otros conductores también entendieron que algo estaba mal y se pararon junto al vehículo.

Su hijo dio a los conductores sus nombres y la dirección de la casa. La mujer recuperó la conciencia al cabo de cinco o diez minutos y fue trasladada a un hospital en una ambulancia.

"La rápida reacción de Ben nos salvó la vida. Nunca he sufrido un ataque antes y él no tenía idea de lo que podía pasar", subrayó Lauren.

Una cámara de otro coche captó el momento de la parada del vehículo. En las imágenes se puede apreciar que el coche se detiene gradualmente al lado de la carretera y dos vehículos más lo salvaguardan.

"Mi hijo es mi héroe y merece todo el reconocimiento por su valentía y su rápida reacción", dijo Lauren.

