El exceso de comida, el desvelo y el alcohol facilitan la aparición de eventos cardiovasculares

19/12/2018 -

La llegada de las fiestas generalmente está acompañada del estrés acumulado durante el año y de situaciones familiares que en estas fechas "colaboran" para incrementar el mismo. Esto, junto con ciertas conductas desmedidas, como la ingesta excesiva de alimentos altos en grasas y en aporte calórico y festejos generalmente acompañados de altos consumos de bebidas alcohólicas. Tampoco ayudan la coyuntura socioeconómica general y los calores habituales para esta época del año. Por eso, expertos alertan sobre el riesgo cardiovascular asociado a los excesos e invitan a disfrutar los festejos con precaución y cuidando la salud cardiovascular.

"En estas fiestas hay una conjunción de factores que ponen en riesgo la salud. Las emociones y los excesos de alimentación y bebidas pueden traer consecuencias, sobre todo para los pacientes cardiovasculares que ya tiene predisposición. Hay que recordar que por lo general son silenciosas, pero que cuando se manifiestan, a veces lo hacen dramáticamente, en forma de arritmias, infartos y muerte súbita. Por eso, en lo posible hay que tratar de evitar todos los excesos alimenticios y las bebidas alcohólicas, porque las trasgresiones alimentarias junto con el desvelo y las bebidas alcohólicas, predisponen a la aparición de arritmias y nuevos eventos cardiovasculares", explicó el Dr. Luis Orellana, médico cardiólogo.





Y agregó: "Generalmente cuando trabajamos al otro día de las fiestas, aparecen los pacientes con arritmias. La fibrilación auricular es muy común después de la trasgresión alimentaria, el desvelo y el alcohol. Por eso hay que tratar de moderar estos factores. Es común el aumento de pacientes en esos días posteriores a los festejos, no sólo el 25 de diciembre o el 1 de enero. Lo que sucede es que muchas veces el corazón tolera ese exceso unas 24 o 48 horas, pero después se manifiesta".





En tanto que para estas fiestas, desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas aconsejan tener en cuenta una serie de recomendaciones, a partir de las primeras 6 letras del abecedario.





El ABCDEF del cuidado de nuestra salud y en especial del cuidado cardiovascular para estas fiestas consiste en: A) Ayuda: ante todo, avise y pida ayuda si se siente mal o si tiene algún síntoma, no espere más de 5 minutos a que un dolor en el pecho se revierta espontáneamente, esto generalmente no sucede. Cuanto antes reciba asistencia médica, antes podrá descartar un cuadro coronario o atenderlo y así disminuir el riesgo de complicaciones; B) Bebida: quien toma alcohol, debe hacerlo en forma medida y quien conduzca debe tener presente que los pasajeros de su vehículo depositan su confianza en él, así que debe tomar ‘cero’ alcohol. Quienes no conduzcan deben cuidarse de no caer en excesos; C) Comida: una alimentación desproporcionada, con alimentos altos en grasas y en calorías puede colaborar en desencadenar un evento coronario; D) Descanso: tenga en cuenta que necesita descansar y dormir; E) Estrés: planifique las tareas y comparta quehaceres y responsabilidades; F) Fumar: El tabaquismo constituye un factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, pudiendo desencadenar roturas de pequeñas placas de grasa dentro de nuestras arterias, causando infarto agudo de miocardio (IAM) e infartos cerebrales (ACV).