Fotos La UTA confirmó que Ersa pagará el aguinaldo completo mañana y no habrá paro de colectivos

20/12/2018 -

Después de arduas negociaciones que duraron hasta cerca de la medianoche, finalmente el gremio de UTA decidió levantar la medida de fuerza que estaba prevista realizar hoy, luego de que la empresa Ersa acordara pagar mañana el medio aguinaldo completo que debió abonar el pasado martes 18 de diciembre. Esto fue posible a partir de negociaciones mantenidas anoche entre la secretaría de Interior de UTA y la empresa Ersa. La semana que viene continuarán las reuniones para avanzar con el pago adeudado de un reajuste salarial de noviembre, el cual es de $3.814. Según señaló el secretario de Finanzas del gremio de UTA , José María Coronel, dicho pago será posible concretarlo a partir de un subsidio que vendría de la Secretaría de Transporte de la Nación. Reunión urgente Ayer por la tarde se había realizado una reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia para destrabar el conflicto ante el incumplimiento de Ersa y el lógico disconformismo del gremio que nuclea a los choferes. De la reunión habían participado los dirigentes gremiales de UTA , empresarios del transporte; el subsecretario de Trabajo de la provincia, Walter Assef y el fiscal municipal, Martín Ramos. El empresariado había propuesto el pago en dos partes del medio aguinaldo (50% y 50%), lo que había motivado una urgente reunión en Trabajo, y la amenaza de una medida de fuerza que habia lanzado la UTA y que pasada la medianoche se dio marcha atrás. El secretario de Finanzas de UTA había señalado en la tarde de ayer que la razón era "la falta de reconocimiento a la escala salarial acordada a nivel nacional y que se había notificado a las empresas, además de la falta de pago del medio aguinaldo", resaltó. Aparte de la propuesta de Ersa, Coronel reconoció que "el resto de las empresas hizo un adelanto de sueldo por los aguinaldos, pero no nos están reconociendo la escala salarial que habíamos notificado, ya que la liquidación que hicieron de los aguinaldos fue con la escala salarial de septiembre, que ya no está vigente", explicó. En crisis Sobre la compleja situación que atraviesa el sector del transporte, con la quita del subsidio a nivel nacional y el reciente anuncio de Ersa de retirar su servicio de la provincia (ver nota aparte), Coronel dijo que "esta situación se viene planteando desde hace 90 días, desde que el Gobierno nacional puso en el tapete que se iban a cortar los subsidios. En tal sentido, venimos manejando la misma interpretación, de que esto iba a acarrear un gran problema en el transporte", apuntó. Por otro lado, el gremialista de UTA recordó que otra de las problemáticas en el transporte de la provincia se agudizó también con "la falta de trabajo de los choferes de la línea 25" de Santiago y La Banda, dijo, a la espera de novedades para la reactivación del corredor que solía explotar la ex cooperativa Alberdi, en distintos barrios de ambas ciudades.