Independiente inicia la segunda fase en casa

Fotos REGRESO. Federico Mansilla estará a disposición esta noche.

20/12/2018 -

Independiente BBC iniciará esta noche su participación en la Conferencia Norte de la Liga Argentina, enfrentando a Unión de Santa Fe.

El partido se jugará en el estadio Dr. Israel Parnás desde las 22, con el arbitraje de Ariel Rosas, Maximiliano Moral y Silvia Barraza, en tanto que Ángel D’Anna oficiará de comisionado técnico.

Independiente BBC iniciará la segunda fase con 10 puntos, debido a que terminó la primera en la sexta posición con 20 unidades.

Unión, en cambio, arrastrará 12,5 unidades, tras finalizar la primera fase en tercera posición con 23.

El entrenador Javier Montenegro podrá contar con Federico Mansilla, quien se recuperó de un desgarro. El escolta cordobés será clave para abrir la defensa del "Tatengue" con lanzamientos perimetrales o penetraciones.

En cambio, Axel Weigand no será utilizado debido a que sigue en recuperación de la lesión que lo marginó del último juego en Ceres.

Esta noche también jugarán: 21, Sportivo América de Rosario vs. Hindú de Resistencia; 21.30, Oberá TC vs. Ameghino de Villa María, Atenas de Carmen de Patagones vs. Estudiantes de Olavarría y Gimnasia de La Plata vs. Rivadavia de Mendoza; 22, Salta Basket vs. Deportivo Norte de Armstrong (Nicolás D’Anna y Eric Páez integrarán la terna arbitral).