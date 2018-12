Furor por el muñeco de Marley con Mirko

Hoy 16:32 -

Christopher Tate, vestido como Papá Noel, realizó su visita anual a un asilo de ancianos local en la víspera de Navidad sin imaginar que cumpliría un insólito deseo de una de sus residentes. El video se convirtió en furor en Facebook.

Como todos los años, Tate fue a llevar un poco de alegría a los ancianos del asilo Unique Residential Care de la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), pero el pedido de una mujer nonagenaria lo sorprendió: bailar con Santa.

"Esta pequeña dama estaba allí de pie y le entregué un regalo", dijo Tate a Today. "Ella dijo: '¿Qué es esto?' Le dije: 'Es un regalo de Navidad. No lo abras hasta mañana. Ella dijo: 'Bueno, ¿cómo sabes lo que quiero?' Y yo dije: '¿Qué quieres?' Ella dijo: 'Sólo quiero bailar'", contó el autor del video que ahora es viral en Facebook.

En el momento en que dijo esto, los empleados de la residencia de ancianos encendieron la música y "ella comenzó a bailar", relató Tate. "Era simplemente hermoso", agregó. Rápidamente, su andador fue puesto a un lado, y la mujer empezó a bailar al ritmo de la música. "No podía creerlo", contó emocionado el hombre.

Tate no dejó que la mujer bailara sola, aunque sus pasos de baile eran increíbles. Pronto el hombre se unió a la diversión, y juntos entretuvieron por Navidad a los residentes en el hogar para los ancianos. Cuando terminaron el baile, "tantos adultos mayores me abrazaban, lloraban y no querían que nos fuéramos", recordó Tate.

Su baile fue capturado en video y subido a la página de Facebook de Tate, donde pronto se vio abrumado por los comentarios de "Australia a Bélgica, de Italia a Cuba, a Cuba a Dinamarca", dijo a el hombre. Al día siguiente, se despertó y se sorprendió al descubrir que se había reproducido más de 16 millones de veces

Una comerciante rosarina tuvo una original idea que generó alto impacto e incluso atrajo la atención de los propios protagonistas. Hace unos días, entre los juguetes para las fiestas recibió un muñeco que lleva upa a un bebé, con la intención de vender más le puso el cartel "Llegó Marley y Mirko".

"Es gracioso y creativo, ¡hay que admitir! Lo compraría con el papelito de recuerdo y todo, jaja", escribió Marley en su cuenta de Twitter después de que le llegara la foto en la que se ve, en la vidriera de un comercio, un muñeco de estilo Ken con su bebé, cochecito y mamaderas con el atractivo cartel.

La autora de la idea es la rosarina Valeria Blanzstein, quien está al frente de un tradicional negocio que vende juguetes, electrodomésticos, regalería y chucherías que se pueden encontrar en el rubro ramos generales, en pleno centro de la ciudad.

La crisis empuja a los comerciantes a echar mano a todo recurso para aumentar las ventas, en este caso, la simpática ocurrencia se viralizó al punto de que el conductor aplaudió la originalidad de Blansztein. El tuit de Marley tuvo casi 12 mil me gusta y el impacto fue directo: la mujer admitió que desde ese momento los muñecos se venden como pan caliente

La mayoría de los comentarios en las redes no hacen más que felicitar la ocurrencia y confirmar que en general, todos los comerciantes están necesitando recurrir a la creatividad para zafar del mal momento económico.

Blansztein contó: "Se me ocurrió ponerle Marley y Mirko a ese muñeco, un varón que llevaba un bebé, y llegó a los canales abiertos de televisión hasta de Buenos Aires, y Marley colgó la foto en su Instagram y en Twitter. No me imaginé semejante repercusión. ¡Salió en todos lados!".