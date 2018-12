La importancia del entrenamiento para reducir el riesgo de sufrir lesiones

21/12/2018 - El Dr. Scaglione recalcó la importancia del entrenamiento en el futbolista amateur. “En general lo que nosotros observamos con mayor frecuencia en el hospital, es que el futbolista amateur es un futbolista de fin de semana. Esto significa que, en su mayoría, no se entrena durante la semana. Esto siempre conlleva la potencialidad de una lesión. Desde la más simple, que es una distensión o desgarro, hasta una ruptura muscular o una lesión más grave. Es porque el organismo no está preparado para eso”, señaló el médico especializado en deporte. “Nosotros no podemos ir a un campo de juego y simplemente entrar a jugar porque nos hemos equipado. No alcanza con ponerse las canilleras, las medias y los botines. El verdadero equipamiento es el estado físico, ese es imprescindible. Y para eso hay que hacer ejercicios que pueden ser de mediana intensidad pero tienen que tener una frecuencia y una rutina. Tienen que lograr resistencia, tienen que tener acción y reacción, tienen que tener también la potencialidad de la velocidad y la flexibilidad. Todo eso se logra únicamente con un entrenamiento”, agregó el doctor. Scaglione resaltó la importancia de contar con un profesor de educación física. “Hoy juega un papel primordial el profesor de educación física, que es la única persona idónea para indicar los ejercicios, la modalidad, la práctica, la frecuencia, que va a ser distinto según la edad, la historia deportiva que tenga y el peso”, explicó. “Muchas veces nos encontramos con gente que ha sido futbolista, pero dejó de jugar dos o tres años, está en sobrepeso y él considera que puede entrar y hacer lo que hacía antes en la cancha. Pero el cuerpo no va a responder de la misma manera y lo más probable es que se lesione. Esto es lo que se observa casi siempre en el futbolista amateur o de fin de semana. Hay casos de que no, hay gente que se entrena y lo hace con frecuencia y con cierta idoneidad porque está indicado por el profesor. Y ese no se lesiona o se lesiona muy poco. Y cuida su físico”, completó.