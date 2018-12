Fotos Transportistas cargan contra la Nación por quita de subsidios que llevará a un aumento del boleto

23/12/2018 -

Empresarios del transporte público local expusieron que se necesita una actualización de la tarifa que sostenga el servicio, ya que a partir del primero de enero dejarán de percibir los subsidios nacionales (como el ex Sistau y al combustible) por decisión del Gobierno.

En ese contexto, cargaron contra el Ejecutivo nacional por cortar los subsidios y tirar el problema a las provincias.

Así se pronunció Miguel Yadón, de la empresa Decano, que explota las líneas 118 en la ciudad Capital; 1, 2 y 3 en La Banda, y la interurbana que une Santiago con Villa Robles y que pasa por el barrio Ampliación Primero de Mayo.

"Cortar los subsidios y tirar ese problema a las provincias, también me parece una imprudencia", cuestionó el empresario.

Juzgó que "el Gobierno nacional se lavó las manos olímpicamente", y que la eliminación de los subsidios responde a "la exigencia del FMI del déficit cero", y preguntó "¿Dónde se ha visto que un gobierno no participe para subsidiar algo? ¿Acaso queremos un Estado gendarme?"

Y continuó con los reproches al Gobierno nacional: "De golpe cortan el subsidio y tiran la pelota a las provincias para que se arreglen como puedan; encima están recortando impuestos que antes eran coparticipables y ahora no lo son. Es inconcebible todo esto y encima tenemos un Presidente que sale de vacaciones cuando las papas se están quemando".

Para Yadón fijar el boleto a $40 (proyección de la tarifa sin subsidios que hizo la empresa Ersa), no sería una solución, por el impacto que tendría en los usuarios.

"Me parece imprudente un boleto a $40", remarcó y consideró que cualquier incremento debería ser gradual. "En esto hay que sentarse y consensuar porque es un tema delicado, y hay que tratarlo con la responsabilidad que requiere", recalcó.

El representante de la empresa Decano apuntó que habría que estudiar si el aumento que se otorgue qué porcentaje va a cubrir del subsidio que dejará de enviarse.

"Y hoy hablar de un precio de boleto sería irresponsable de mi parte porque hay provincias como Mendoza que lo tienen en $22,50 y lo quieren llevar a $27. En Tucumán que ya lo tienen en $ 18 y van a aumentar a $25, en Córdoba lo tienen en $22,70 y lo quieren llevar a 28", apuntó.

Además, dijo que las empresas vienen trabajando para subsistir debido al alza de costos en el servicio (combustibles, repuestos, salarios) con subsidios congelados desde el 2015. Agregó que del boleto que está a $10,35 lo que los transportistas reciben es solo $9, porque de ahí se deducen impuestos y otras quitas.

"Desde el 5 de enero de 2018 estamos con ese ingreso por boleto y no hay que ser contador ni economista para darse cuenta que el 2018 ha sido el peor año en la historia política económica. Hemos tenido los insumos dolarizados y todo el mundo vio lo que pasó con el dólar".

Agregó: "Y así estamos pagando las consecuencias, con colectivos que son un desastre, porque es muy difícil comprar los repuestos que nos subieron un 450%. Con la inflación que hay en el país estamos peleando para poder subsistir. Hay casos puntuales, como lo que pasó con la ex Cooperativa Alberdi que quebró, y nadie se quiere hacer cargo de explotar la línea 25 de Mayo".

Quien también expresó sus críticas al Gobierno nacional por la decisión de quitar el subsidio y trasladar un problema a las provincias fue el socio gerente de la línea 5 de La Banda, Rodrigo Enrique Carrascosa.

"Lamentablemente tenemos una mala política nacional con el transporte, y ahora que quitan el subsidio no sólo nos perjudican a las empresas sino al usuario", recalcó.

Estimó que sin el subsidio, "el precio de la tarifa iría a $25 o $30".

"Sencillamente ha sido una mala decisión del Gobierno nacional", reiteró y manifestó que está "a la expectativa como muchos empresarios del transporte santiagueño para ver cómo seguiremos operando en enero, que será difícil para todos sin el beneficio del subsidio para poder operar con tranquilidad".

La línea 5 cuenta con 57 empleados y opera con su servicio de transporte de pasajeros en barrios de La Banda. En torno del costo operativo del servicio, ante la inminente quita del subsidio, Carrascosa alertó que "no hay manera de garantizar un buen servicio si no es dentro de los parámetros de sostenibilidad del sistema, y esto obliga a pensar en aumentar la tarifa al no contar con el subsidio nacional".

Por último, subrayó que está "expectante a que se pueda arribar a una solución. Es una cuestión económica compleja, pero hay que garantizar el servicio al usuario. Necesitamos que se encuentre un punto de equilibrio entre el usuario y nosotros, para que haya un buen servicio de transporte como nos merecemos todos".