FÚNEBRES | 24 de diciembre de 2018

24/12/2018

FALLECIMIENTOS

Francisco José Baccari (Bs. As.)

Julia Cecilia Herrera

María Eugenia Navarro

Sepelios Participaciones

BACCARI, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18 en Monte Grande, Bs,.As|. Sus tías Fanny y Lydia, sus primos Daniel y Silvia, Silvia Cristina, Vivi y José, Myriam y Sergio y Alexandra participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BACCARI, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18 en Monte Grande, Bs,.As|. Alejo y Sol, Marcelita, Martin y Martina, Adrian, Ema y Dasta, Agustin, Abigail, Alfonso, Meli y Nando, Alvaro, Virginia, Alejandro y Jazmín, Leopoldo, Anita, Gonzi, Pía y Luz, Elina, Martin, Juancito y Josefina, Ignacio, Eduardo y Leandro, Gaston y Lorenzo, Matilda participan con pesar el fallecimiento de su tío. Elevan oraciones, que descanse en paz.

BRAVO, CARLOS ANTONIO (Chino) (q,e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Yolanda y Beatriz Costas participan el fallecimiento del cuñado de su hermana Zulema y tía de sus sobrinos Julito y Fernando Bravo y acompañan a sus hijos, nietas y demás familiares en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, JUSTO ARGENTINO (Tato)(q.e.p.d.) Falleció 22/12/18|. Marta Gimenez de Sayago, sus hijos Luis A., y Marta A., con sus respectivas flias., participan el fallecimiento del querido Tato. Ruegan por su descanso eterno y por la resignación de su flia.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ (LIC.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Querida Marta ya sos un ángel, descansa en paz junto a Dios. Fuiste una gran hermana, tía y tía abuela. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amamos. Su hermana Sara, su hermano pol. Lipi, sus sobrinos Martín, Pablo y Lorena Jorge, sus sobrinos pol. Belén, Javi y María Emilia, sus sobrinos nietos Ariana y Morena Jorge, Mía Valentina y Ana Victoria Gerez, Ignacio y Martina Jorge y Elena Jorge.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ (Lic.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. De la mano de nuestros padres y de la de tu amado sobrino Maxi, regresaste al Señor. Junto con ellos iluminarás nuestro sendero hasta que nos encontremos nuevamente en la eternidad. Su hermana Myriam, hermano pol. Pepe, sobrinos, sbrinos pol. y sobrina nieta participan su fallecimiento.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus hermanos Betty, Luis, Mirian y Sara, sobrinos, cuñados participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ (Lic.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Tía Marta que la Virgen del Valle guíe tu andar a las brazos de Jesús y desde tu morada eterna ilumines el sendero terrenal de todos los que te quisimos en este mundo. Descansa en paz, hasta que nos encontremos otra vez. Sus sobrinos Sebastíán, Luciana, Emiliano, Ariel y Mayra y su madre Martha Ledesma participan su fallecimiento.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Luis y Noemí participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". Natalia Diaz y familia, Paul Díaz y familia, Luisina Diaz y familia, Florencia Diaz y familia, Fernanda Diaz y familia acompañan a Luis por el fallecimiento de su hermana. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JULIA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Su padre Oscar, sus hermanos Adriana, Patricia, Roxana, Hugo, Mariela, Mario, Fabián, Sergio, Javier, Ramiro, sus hermanos Adriana, Patricia, Roxana, Ramiro, sus hijos Emanuel, Leonel, Sofia, Dani y Cielo y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 en el cementerio de Los Flores. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HUPALUK, ANTONELLA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Vuela alto que los ángeles te esperan para celebrar la Navidad. Nos queda tu sonrisa grabada en nuestros corazones. Sus tíos políticos Raquel, Teresa, Azucena y Benjamin.

LARCHER LUNA, OFELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Descansa en paz querida madre. Su hijo Ricardo García, Sra., e hija política Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ti la luz eterna.

LARCHER LUNA, OFELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Diego Nicolás García, Analia Postiglioni y su hijo Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Rita, su esposo Ignacio y sus hijos Nacho e Ismael en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Con dolor despido a una gran amiga, admirable docente, querida Fanny. Ruego por el consuelo de sus familiares. Argentina M. de Brizuela, flia y Leonardo.

NAVARRO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. Sus padres Muñeca Montesinos y Carlos Navarro, sus hijos Juan y Tiziano, su hermana Valeria participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

NAVARRO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. Los compañeros de la promocion 1966 de la escuela Normal Manuel Belgrano de su mamá Muñeca Montesinos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan y abrazan con todo su corazón a su amiga Muñe y le piden a Dios que le dé fortaleza y consuelo y que brille para Eugenia la luz que no tiene fin.

NAVARRO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. Su madrina Muñeca Navarro, su hija Macarena y su tío Oscar participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

NAVARRO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. Ex compañeras de su madre Analía: Teresa I. González y Estela Loréfice participan su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAVARRO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. Los buscadores de amigos participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Rogamos una oración en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Dra. Rosa Salto Matejuk, su hijo Nahuel Reinoso participan con profundo dolor su fallecimiento.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Dr. Munar Miguel y su Sra. esposa participan con dolor del fallecimiento del querido amigo y colega, rogando por su eterno descanso.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Inés Cabrera y sus hijos Alejandro y Natalia Hazúm y flias. despiden con mucho dolor a su tío Jorge y esperan consuelo para su flia.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana, Marcelo Figueroa y sus respectivas flias, acompañan a Muñeca, Cecilia, Jorge, Alejandro, hijos políticos y nietos en tan doloroso momento, elevamos oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Nelly de Vittar, sus hijos Vitin, Alejandro, Natalia y Sebastian Vittar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Dr. Hugo Peralta y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y compañero de trabajo de tantos años. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Carlos Bernardo Weyenbergh y María Silvia Lescano acompañan en este duro trance a su amigo Jorgito y María Cecilia por la gran pérdida de esa gran persona que fuera su padre. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Carlos Bernardo Weyenbergh (Ati) participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Ada Roldán de Pons participa el fallecimiento del hermano de su amiga Selma Vittar y hace extensivo sue pésame a los demas familiares.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Anabel Moyano de Arce y sus hijos con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Pablo Arce, Andrea Paz, sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Mumy Bustos Arias, sus hijos Luisina y Luis María Álvarez Valdés participan con profundo dolor su fallecimiento.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Elsa Estela Daher y sus hijos lamenta profundamente el fallecimiento del entrañable amigo Jorge y acompañan a tía Muñeca y familia.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Nilda Yamil Siria y Mirian Vittar de Campo Gallo lo despiden con cariño y acompañan con dolor a su familia Ruegan oración en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Marta, Emilio Fonzo y familia despiden con cariño a una persona tan especial como fue Jorge, acompañamos a nuestra amiga Muñeca, hijos y nietos en estos momentos tan difíciles. Rogamos una oración a su querida memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini y sus hijas Belén, Celeste, Soledad y sus flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de una gran persona y querido amigo. Acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Edmundo Alluz, Rina Perez Lobo y sus hijas Marcela y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Muñeca, Cecilia, Jorgito y Alejandro en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Julio M. Lugones y María Espeche de Lugones participan su fallecimiento y acompañan a su fliares. con oraciones.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Marcelo Luis Espeche y María Angélica de Espeche participan de su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus fliares.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18| David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a la familia en este momento de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18| El presidente del Consejo Médico de Santiago Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18| Consejo Directivo, Tribunal de ética, Tribunal de Especialidades, departamento de Capacitación y Docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallec imiento de su matriculado, ruegan una oración en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Rosa María Zirpolo y María Emilia Gigena Zirpolo participan su fallecimiento y acompañan a Jorge, Alejandro y respectivas familias en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18| Graciela M. P. de Parnás e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia en este doloroso momento.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18| María Silvia Seleme y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18| Justo Alegre participa con profun do dolor el fallecimienrto de su querido amigo desde nuestra infancia en nuestro amado pueblo natal Campo Gallo. Jorge demostraste en toda tu vida tu hombría de bien, tu humildad y sencillez en lo personal y profesional. Acompaño a sus familiares en su dolor elevando oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Taller Pullarello participa con mucho dolor el fallecimiento del amigo Dr. Jorge y acompaña a su esposa e hijos en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

ÁVILA, MIRIAN ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su esposo Luis Lindor Reinoso, sus hijos Luis, Marina, Lorena, hijos pol. nietos y demás fliares. participan el fallec., sus restos fueorn inhumados en el cementerio La Esperanza Serv. Caruso.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, BLANCA ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Su esposo Ismael. Sus hermanos, Sus hijos, Sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Árraga. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 16.2 Tel. 4219787.

SERRANO, CESARIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/18|. Sus vecinos y amigos. Dra. Claudia Bravo, Liliana, Bubi, Néstor y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares ante irreparable perdida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.

SERRANO, CESARIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/18|. El Señor es mí pastor nada me puede faltar. Gustavo Daher, su esposa Roxana Curi y sus hijos Omar y Jesús participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciónes en su memoria.

SERRANO, CESARIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/18|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Su amiga Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento del primo de nuestro hermano Luis Torrez. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SERRANO, CESARIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/18|. Ahora que Dios te ha llamado para estar a tu lado, sólo nos queda recordar lo ejemplar de tus acciones, tu gran animosidad, tu carisma y deseando que seas feliz al lado de nuestro Creador. Jota Jozami su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil. participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus familiares.

SERRANO, CESARIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/18|. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración. Cacho Leiva y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ, ROSA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. Su esposo Walter, sus hijos Augusto, Octavio y Ariatna invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo a las 20,30 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

CORIA, ELDA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|. "Ya no sufras por mi partida, porque siempre estaré a tu lado. Dios no prometió días sin dolor, risas sin tristeza, ni sol sin lluvia. Pero sí te dará fuerzas para tus días, consuelo para tus lágrimas y luz para el camino". Su hija Alejandra, hijo político Williams, nietos Ludmila y Guillermina y demás familiares invitan a la misa a realizarse el 25/12 a las 20.30 en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 4 años de su fallecimiento.

CORREA, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|. ¡Pueden llorar porque se ha ido o sonreír porque ha vivido! Su hija Carmen, su hijo político Alberto y sus nietos invitan a la misa que se celebrará el 25/12/18 al cumplirse 4 años de su fallecimiento en la iglesia Sgo. Apóstol (LB) a las 20 hs.

MELÍN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Su esposo Horacio Olivera, sus hijos Liliana, Hernán y su nieta Milagros, su hermana Delia Melin, su hermano político Beto y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Al cumplirse un año de tu partida y aún sintiendo que el corazón se nos estruja con tu recuerdo, queremos recordarte como siempre fuiste, una persona de bien, honorable, íntegro, buen padre, amoroso esposo, excelente profesional que se destacó dentro de la medicina, comprometido, responsable, siempre al lado de quien lo necesitara. Nos dejaste un gran legado como lo son el amor y respeto a todos. Estas fiestas no serán lo mismo sin ti, pero estamos seguros que desde el cielo estarás brindando con nosotros, tus hijos Ana, Dora, Gabriela y Martín, nietos y con tu amada esposa Raquel que te extraña mucho. el día 26 de diciembre a las 20.30 hs. se hará una misa en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Av. Colón.

Recordatorios

CHÁVEZ, AGUSTÍN OSCAR (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/07|. En esta noche que celebramos con mucha alegría, el nacimiento de nuestro Señor y Jesucristo, recordamos también como todos los años que en una Noche Buena, llegaste a este mundo, para que te conociéramos, amáramos y para que existieras en nuestro corazón, para siempre: Como esposo, padre, abuelo, bisabuelo y como un buen amigo que fuiste en todo momento, para todos. Vives entre nosotros, espiritualmente, en toda tu familia y todos te deseamos con toda el alma ¡Feliz Cumpleaños, Polo! Te besa, tu esposa Celia, hijos Marisa, Susana, Judith, hijos políticos, nietos y demás familiares. Elevamos oraciones a Dios nuestro Señor por la paz de su alma. ¡Brille para el la luz que no tiene fin!

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Desde ya tengo ganas de compartir mi nueva alegría, mañana es día de fiesta, día de Natividad, la campanita de la iglesia se parece al corazón de mi madre Elena que ahora integra el coro de ángeles celestiales. Que el espíritu de Navidad nos acompañe siempre, nos dé fortaleza, serenidad para seguir adelante. Te amamos Elenita, tus hijos Sandra, Rosa, tus hijos políticos Pablo, Abraham y tus nietos Eugenia, Milagros y Pablito. Rogamos una oración al cumplir 5 meses de su fallecimiento.

GÓMEZ, MILAGROS DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. En manos de Dios; recordando a mis generaciones que se fueron y en forma especial a ti hermana, mi Seño, mi amiga. En esta noche aciaga en que siento mi alma resbalar como si fuera de seda o de cristal y tan sagrada a la vez, en que el Niño Jesús estará presente en todas las mesas del mundo cristiano derramando paz, amor y felicidad, yo te recuerdo con dolor profundo, las flores que existen en mi corazón es como si se hubiesen secado, déjame hermana mía que llore tu ausencia en silencio sepulcral, así, será mejor, hermana ¿Qué? marcas poderosas en mi alma ha dejado aquel hogar campesino con su piedad tan sana donde tantos veranos fuimos felices, ¿Qué? Buril poderoso su influencia ha resultado, el amor, la dicha, el respeto hacia lo santo, disciplina severa, suave y bien administrada, la oración en la mesa en donde todos felices compartíamos, cuanta vida ha pasado, por eso me sorprende que el recuerdo esté tan... cálido, aún cuando debería estar ya helado. ¡Salve rincón! dorado de mi casa campesina, mi casa pequeña, eres para mí como el sol que llevas el misterio de mis esperanzas y el sillencio de mis tristezas. La vida todo se lleva pero nuestros recuerdos no, los padres, hermanos, la amistad, todos están ahí como un ejército en marcha, caminando sobre mi corazón, golpeando mis recuerdos, dando sol y sombra mi vida, ayer me fui, me recibió el vacío y el silencio, la casa rosada está como entonces, las plantas, los árboles, llorando vuestra ausencia. Esta noche, mi noche triste y sagrada recibiremos a Jesús sacramentado hecho Niño Dios, para alumbrarnos con su luz, amor y paz, pero no será completa porque me faltas tú, mis padres, mis hermanos, mi esposo y mi querídisima prima hermana Martinita, que se nos fue ultimamante, sé que como en todas las navidades estarás conmigo, en esa hora precisa, con la esperanza, de que en algún humano nazca un Cristo en su corazón, para servir a Dios con fidelidad y amor, y como Él dice carga tu cruz y sígueme. Amén, amén y amén... Hermana te espero esta noche a las doce, no me dejes sola, acompáñame otra vez, quiero que todos ustedes estén conmigo, para dar la bienvenida al "Niñito Dios", Nochebuena dijo Cristo para los hombres de la tierra. Todo estará servido, la mesa, las sillas, las copas para el brindis simbólico, en esta Nochebuena, de amor y paz. Amén, amén y amén. Yo te prometo hermana, no dejaré de marchar, aunque no haya camino, "ni me detendré cuando se haya hecho oscuro, más bien iluminaré mi andar con la luz que hay dentro de mí, largo es el camino para el caminate peregrino, si está despierto". Ahorita nomás, nos abrazaremos simbólicamente y con un beso nos diremos, ¡Feliz Nochebuena hermana! ¡Feliz Navidad!, sé que estarás conmigo, prque nunca me fallaste, ni en las buenas ni en las malas, siempre presente como un centinela para darme una mano o las dos, sin que te lo pidiera, que la luz alumbre siempre tu alma, la misa ya les hice para todos. Hermana elevo mi pensamiento en Dios y te pido la "Bendición". Amén, amén y amén. Tu hermana que no encuentra consuelo. Farides Gómez de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. En manos de Dios; esposo mío, mi pedazo de cielo, como me duelen los ojos de tanto mirar el camino por donde te fuiste aquel día, el tiempo no es remedio para mi corazón desconsolado, mi dolor es personal y único, abro la puerta del silencio desde esta estancia para estar contigo, pero las lágrimas están surcando mis ojos, como una liberación emocional, no es para menos, te extraño sobremanera, todo está presente en mi vida, y más aún en estos meses, ahora solo tengo la voz del silencio vibrando en mi corazón, amado mío has dejado una huella profunda en mi vida que será inmortal como tu nombre, mi dolor por tu muerte sigue siendo tan intenso como si hubiera sucedido hace un momento; es una imagen y visión que nunca cambia, un viaje muy doloroso y sangrante; pero el poder del amor dura más allá de la muerte, la muerte termina una vida, pero no una relación, la muerte de un ser querido cambia a uno para siempre, nunca se es el mismo después de eso, y hoy estás viviendo tu vida después de la muerte, mi corazón tan sensible ya no tiene más consuelo y en mis noches de dolor, pensando en ti, me desvelo; ¡Hay Señor! ¡Qué misterios que tiene la vida! ¡Qué misterios quue tiene la muerte! Virgi amado yo sigo sigo sintiendo tu presencia en mi vida en nuestro hogar bendito, y adonde vaya, te has convertido en mi sombra; nuestros corazones siempre han vivido en paz; porque los dos teníamos inmenso poder de entendimiento y sabíamos que la vida es corta, como la luz de un fósforo, cuando te agradecía o daba las gracias, me decías, vos no tienes porque darme las gracias o agradecerme, tengo obligación, para eso soy tu marido; eras muy atento y educado, tenías una confianza infinita en mí, como yo en ti, siempre me decías yo te amo y si te amo, no puedo hacerte sufrir, somos dos almas y un solo corazón, el amor todo lo puede porque es amor y no otra cosa. Como olvidar aquellas palabras tan ciertas que salían de tu boca y en verdad, por eso digo que todo me recuerda a ti, jamás imaginé que en nuestro matrimonio Dios bajaría el "Reino de los cielos", o fuimos nosotros que construimos en nuestros corazones el "Reino de los Cielos" por obra y gracias de Dios, para nosotros era una historia de amor muy sagrada, ahí llegamos a comprender que el amor nunca falla, es el hombre el que falla, es por eso que no puedo olvidar los recuerdos en vida y muerte, es como para pensar. Hoy estoy sin ti, pero vos me dijiste siempre estaré a tu lado para protejerte de todo mal y hoy veo que los estás cumpliendo, porque ningún daño me alcanza. Cielo mío esta noche es Nochebuena, noche de paz y amor y mañana es "Navidad", pero para mí será mi noche triste porque tú no estarás como en otras navidades. He armado los arbolitos navideños, simbólicos y maravillosos y están alumbrando con la luz de tu corazón y el mío y desde allá lejos, desde el mundo sideral descenderás con los ángeles custodios y demás para que celebremos juntos con el corazón y el alma, esta noche Bendita la mesa estará tendida y la copa por brindar, justo a las 24 hs. repicarán las campanas del cielo al nacer el Niño Dios, junto a su Madre, para la salvación del mundo y harán nacer la llama trina en el corazón de aquel elegido, espero que esto suceda. Virgi amado sé que como aquellas lejanas navidades ya no podremos abrazarnos y besarnos con un saludo ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad! mi amor pero yo simbólicamente lo pronunciaré, no será tan fácil para mí, pero resistiré, sabiéndome protegida y acompañada por seres espirituales de luz. Virgi, te amo y te amaré toda la vida, me dejaste sin consuelo. Tu esposa Farides Gómez de Orieta.