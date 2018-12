Monseñor Melitón Chávez celebró misa de Nochebuena y Navidad

Hoy 21:08 -

AÑATUYA Taboada (C) El obispo de la Diócesis de Añatuya José Melitón Chávez, celebró con la comunidad la misa de Nochebuena y Navidad, tras su regreso a esta ciudad por un par de días, para luego regresar a la ciudad de San Miguel de Tucumán a continuar su tratamiento de salud.

El prelado aprovechó su estadía para reunirse con sacerdotes de esta ciudad, inaugurar obras en el Hogar de Cristo situado en el complejo de la parroquia Mailín- Brochero y para nombrar un nuevo párroco para esta comunidad.

En parte de su homilía expresó: "Su sola presencia hace que desaparezca toda sombra de la muerte, todo aquello que sirvió para hacernos daños a nosotros y para hacer daño a la humanidad se destruye, se desmorona ante la presencia de este 'changuito' pequeñito, nuestro Dios.

Me pregunto a mí mismo, cuando entenderemos realmente quién es Dios, cuando sacaremos de nosotros todos los esquemas que tenemos para entender a Dios y dejar que él nos hable?, que se manifieste y que nos diga 'yo no soy ese que vos estás pensando, ese que vos has elaborado en tu vida -por más exacto que parezca-, deja que yo sea distinto, que yo te sorprenda, no te voy a meter miedo nunca, yo me hice niño para que entiendas realmente el lenguaje de la ternura'.

Hace falta detenernos frente al misterio del Pesebre, y ante aquello que por ahí pasamos de largo, y mirar al hijo de Dios mirar a María y José, y a todo lo que los rodean, porque son ellos los que participan de la alabanza de la creación, porque Dios vino al mundo", puntualizó.

Mañana temprano, emprenderá regreso a Tucumán para seguir con su tratamiento de salud, hasta recibir el alta definitiva.