Siete provincias se anticipan a la presidencial y nueve dudan

Fotos ESPECULAN. Buenos Aires, Mendoza, Formosa, San Luis, Misiones, Chaco, La Rioja, Tierra del Fuego y Tucumán.

27/12/2018 -

Siete provincias ya anunciaron de manera oficial que adelantarán sus comicios para despegarlos de los nacionales que se realizarán en octubre de 2019.

Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, San Juan, Santa Fe y La Pampa ya han establecido fechas diferentes y Buenos Aires, Mendoza, Formosa, San Luis, Misiones, Chaco, La Rioja, Tierra del Fuego y Tucumán especulan con hacerlo.

En Córdoba, el 12 de mayo serán las elecciones provinciales en las que Juan Schiaretti podría postularse a la reelección en su tercer mandato. Del lado de Cambiemos están en carrera Héctor Baldassi, de PRO, y los radicales Ramón Mestre, el intendente de la capital, y Mario Negri, presidente del interbloque en Diputados.

En Santa Fe el 28 de abril serán las Paso y el 16 de junio las generales. No existe la reelección inmediata, por lo que el gobernador Miguel Lifschitz no se puede presentar. Por el socialismo podría postularse el ex mandatario Antonio Bonfatti. Por el peronismo, podría volver a intentarlo Omar Perotti. En la UCR esperan llevar de candidato de Cambiemos a José Corral, intendente de la capital.

Chubut votará el 7 de abril las Paso y el 9 de junio las generales. El gobernador Mariano Arcioni, de Alternativa Federal, buscará seguir. Cambiemos impulsa a el diputado radical Gustavo Menna.

En Entre Ríos el 14 de abril serán las Paso y el 9 de junio las generales. El gobernador peronista Gustavo Bordet está habilitado para buscar la reelección. Cambiemos no ha definido candidato.

La Pampa será en la primera provincia en la que se votará, el 17 de febrero serán las Paso y el 19 de mayo las generales. Están oficializados los candidatos. Por el peronismo irá Sergio Ziliotto, ya que el mandatario actual, Carlos Verna, se bajó por problemas de salud. En Cambiemos habrá Paso entre Carlos Mac Allister, de PRO, y Daniel Kroneberger, de la UCR.

Neuquén votará el 10 de marzo en las generales y no habrá Paso. El gobernador Omar Gutiérrez del MPN buscará su reelección. Se enfrentará a Horacio Quiroga, de Cambiemos, intendente de la capital. Por el kirchnerismo se presentará Ramón Rioseco. Los tres compitieron en 2015. También se presentará Jorge Sobisch, tres veces gobernador, pero afuera del MPN, que integró.

En San Juan, el 31 de marzo serán las Paso y el 2 de junio las generales. Sergio Uñac, el gobernador, va por la reelección.