Se definieron los campeones y subcampeones de la temporada 2018

28/12/2018 - La dirigencia de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas finalizó su torneo 2018 y dio a conocer a los flamantes campeones y subcampeones en las diferentes categorías. En lo que respecta al certamen Consuelo del Torneo Anual, el premio de campeón lo recibieron los equipos de Villa Suaya en C20; Nueva Esperanza en C 34; Def. de Danny en C 34; River Plate en C 40; Hual Club “B” en C 45 y CS Avenida en C 50. En tanto que fueron subcampeones del Torneo Consuelo: Sarmiento en C 50; Dep. Walter (C 45); Produnoa (C 40); Villa Nueva (C 34); Taller Tévez (C 34) y Transp. Yamila (C 20) En cuanto al certamen Anual, los ganadores que pegaron el grito de campeón, junto a los subcampeones fueron los siguientes. El equipo de Los Simios se consagró campeón en la categoría C 20. 25 de Mayo fue subcampeón. El conjunto de El Cruce FC pegó el grito de campeón en C 34 años. Coronel Lugones se quedó con el subcampeonato. Villa Unión se codeó con el éxito al ganar el certamen en la categoría C 40 años. En esta divisional fue subcampeón el equipo de Hual Club. 25 de Mayo se quedó con el título del Anual en C 45 años, en tanto que Chacarita fue subcampeón del certamen gaseosa Secco. En tanto que en la categoría C 50 años, el elenco de Irma “B” se consagró campeón del Anual. En esta ocasión lo escoltó el equipo de Cable Express, que se quedó con el subcampeonato. La dirigencia de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas también premió a los goleadores y a la valla menos vencida. En el primer rubro se destacaron Víctor Acosta (C 50); Ariel Tévez (C 45), y Ramón Méndez (C 40). En el segundo, el premio quedó en manos de Norberto Díaz (C 45).