Fotos EMOCIÓN. "Maxi" iniciará su tercer ciclo con la camiseta de Newell’s, tras su buen paso por Peñarol de Montevideo.

29/12/2018 -

El volante ofensivo Maximiliano Rodríguez dijo ayer que "regresar a Newell’s fue una decisión del corazón", durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede de Newell’s Old Boys de Rosario, tras su salida de Peñarol de Montevideo.

"Volver era una cuenta pendiente y retirarme con esta camiseta era algo por saldar", sostuvo emocionado la "Fiera" Rodríguez, ídolo de la hinchada rojinegra, de regreso de Uruguay, en donde jugó en Peñarol desde julio de 2017 hasta diciembre de este año.

"Con el hincha tenemos un cariño mutuo, Newell’s me extrañaba a mí y yo extrañaba a Newell’s. Eso no tiene precio", destacó el ex jugador de la selección argentina, próximo a cumplir 38 años, quien comenzará su tercer ciclo como jugador de la "Lepra".

Consultado por su estado físico y de salud, Maxi señaló que "físicamente nos vamos a ir dando cuenta de cómo estamos, es una realidad, ya no tengo 20 años, en pocos días voy a tener 38, pero vengo a sumar desde el lugar que me toque. Lo más importante es que estoy de nuevo en mi casa".

En ese sentido, enfatizó que "lo único importante es el beneficio de la institución, los dirigentes y los jugadores pasan pero la institución es siempre la que queda, por eso tenemos que valorarla".

Consultado respecto de la duración de su contrato con el club del Parque Independencia, el jugador que disputó tres mundiales de fútbol (2006, 2010 y 2014) dijo que "no importa si es un año, o un año y medio. La verdad es que quiero ayudar a los chicos, que es lo más importante, después si salen las cosas o no nunca se sabe".

Proceso

"Tenemos que acompañar al entrenador en este proceso porque se está iniciando en dirigir en una Primera División’, indicó Maxi en referencia a Héctor Bidoglio, flamante DT de Newell’s.

"Vi todos los partidos, sé cómo jugaba Newell’s y en ese sentido soy uno más del plantel. No es que porque venga Maxi Rodríguez vamos a ganar todos los partidos. Esto es un proceso, hay que formar un plantel, tratar de ser competitivo y alcanzar una estabilidad", concluyó el ídolo de la institución, quien viene de tener un más que exitoso paso por Peñarol.