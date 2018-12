Algunos consejos para evitar los atracones en la cena de Año Nuevo

Fotos ASISTENCIAS. Durante las horas posteriores a los festejos, se acrecientan las consultas.

A días de haber festejado la Navidad, ya se viven con intensidad los últimos días camino al Año Nuevo. Será otra oportunidad para la reunión familiar, y como es una tradición, también para las mesas repletas de comida y bebidas para todos los gustos, a la que nadie puede resistirse y cae irremediablemente en los excesos de diferentes grados, pero peligrosos siempre.

Ante esta situación, expertos recomiendan tener en cuenta diversos consejos para evitar los atracones y malestares posteriores, tan comunes en esta época.

"Se debe evitar eso de cocinar mucho. Es bueno que cada familia que vaya a la fiesta lleve una sola comida, pensada para que alcance para todos los presentes. Entonces uno lleva los sándwichs para todos, el otro el pollo para todos, y otros el postre, por ejemplo. Así se evitará que sobre tanta comida y sigamos ingiriendo muchas calorías toda la semana posterior a la fiesta", fue una de las recomendaciones que hizo la licenciada Eugenia Madías.

Y agregó: "Lo ideal es hacer las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena) para no caer en los excesos en estas reuniones de fin de año. También debemos incorporar dos colaciones en el caso que sea necesario, que ayuda a llegar con menos hambre a la cena de fin de año. Debemos tratar de hacer un buen desayuno, con lácteos descremados, cereales integrales, queso untable descremado. En la media mañana puede ser una colación, como una fruta o un vaso de yogurt descremado con cereales. El almuerzo también debe ser liviano, porque sabemos que a la noche algún desorden alimentario haremos; por lo que se recomienda una ensalada con una porción de carnes magras. Hay que tratar que las formas de preparar las carnes y verduras sean al horno, asadas; y debemos evitar las frituras y salteados que nos incorporan calorías extras a las dietas".

Asimismo, la Lic. Madías, brindó recomendaciones sobre los preparados para la noche.

"Para la cena de fin de año podemos incorporar frutas y verduras; tratar de no tener muchas opciones de comidas porque eso lleva querer probar de todo. Recomendamos colocar dos platos de carne (pollo y cerdo), ensaladas, tres guarniciones. En cuanto a las bebidas deben ser agua, con o sin gas, limonadas caseras; que el alcohol sea para el brindis y siempre medido. En la mesa dulce podemos poner dos opciones, como las frutas secas, para que no tengamos tanta variedad y no nos tentemos. Tratemos que las fiestas no se centren en la comida", pidió la especialista en Nutrición.

Finalmente, la profesional aconsejó: "Se debe cocinar lo justo, para que no estemos toda la semana comiendo lo que quedó. Entonces al siguiente día nos vemos en la obligación de comer algo más liviano. Es fundamental también la hidratación, que son dos litros de agua u ocho vasos durante el día. Estamos en un clima muy caluroso y es muy importante estar hidratados durante todo el día. Mucho más si se hace deporte".