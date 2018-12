"Hoy los santiagueños triunfan en el mundo"

Fotos RECONOCIMIENTO. Miguel Cortijo fue premiado como una de las glorias del deporte santiagueño.

Miguel Cortijo fue premiado como Gloria del Deporte el pasado viernes en la Fiesta del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero. En la ocasión, esta leyenda del básquet habló de las nuevas generaciones de deportistas y agradeció el reconocimiento.

"Sigo viendo a través de estas fiestas a las nuevas generaciones de deportistas y me hace muy bien observar el crecimiento que están teniendo todos. Me parece bárbaro todo lo que hacen. Hay muchos jóvenes santiagueños que hoy triunfan en el mundo y me parece hermoso. Es algo que uno siempre debe destacar", dijo el ex base del seleccionado argentino.

"La verdad que es una alegría muy grande ser parte de esta fiesta entre tantos deportistas. Hoy me toca desde otro lugar, siendo reconocido por la trayectoria. Me quedo con lo que siempre pasa con los deportistas de la provincia, destacar el sacrificio, la entrega, la preparación física y mental que hay que tener para el deporte de alto rendimiento. Son cosas fundamentales y sucede que muchas veces hay deportistas que no están acompañados de la manera en la que deberían estarlo. En ese sentido, destaco el gran apoyo que en general hay para los deportistas santiagueños de parte del Gobierno de la provincia. Eso hace que las cosas sean más fáciles", agregó Miguel.

Por último, Cortijo aseguró: "Hay muchos deportes que han tomado un impulso muy grande en los últimos años y esas cosas me encantan. Se ha progresado mucho y son muchos los exponentes que han sido referentes para impulsar a su propio deporte. Son cosas muy lindas. Hay disciplinas que se han potenciado y que nos abrió las puertas al mundo", cerró el ex basquetbolista santiagueño.